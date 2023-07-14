猴痘｜內地新增106宗確診廣東佔最多　101宗明確為男男性行為人群

中國疾控中心周五（14日）發布6月份猴痘疫情監測情況，顯示6月2日至30日，內地新增報告106宗猴痘確診病例，其中廣東省佔最多，報告48宗。專家表示，本輪猴痘疫情主要通過男男性行為人群之間的密切接觸傳播。



新增報告猴痘確診病例中，廣東省報告48宗佔最多，其後為北京市45宗、江蘇省8宗、湖北省2宗、山東省2宗和浙江省1宗，無重症、死亡病例。疫情呈現四個特點，一是絕大多數病例為男男性行為人群，主要通過男男性接觸傳播；二是其他接觸方式傳播風險低，除性接觸以外的絕大多數密切接觸者未發生感染；三是大部分病例就診時發現，少數病例為密切接觸者追踪篩查發現；四是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

據中國疾控中心衛生應急中心副主任施國慶介紹，6月份報告的病例均為男性，101宗明確為男男性行為人群，其中96宗明確發病前21天有男男性接觸史，猴痘主要局限於男男性行為人群和通過性接觸傳播，與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘的傳播速度比較慢，但也可能出現局部的聚集性疫情。根據6月份病例的密切接觸者的流調結果，除性接觸以外的密切接觸者370多人，其中僅有一個人因與確診病例同床居住感染，所以提示其他接觸方式傳播風險較低。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾則表示，自去年5月開始以來的全球的猴痘病例，重症率、死亡率還是非常低的，需要住院的比例大概在6%左右，需要進入重症監護室的更只有1‰左右；絕大多數猴痘病例皆可以痊癒，但如果皰疹比較深、大，且治療不及時，有可能會留下瘢痕，或者在一定時間內會有色素沉著。

中國生物研發的複制缺陷型猴痘疫苗臨床試驗申請獲受理。（國家藥品監督管理局藥品審評中心）

另一方面，周四（13日），國藥集團中國生物北京生物製品研究所自主研發的複制缺陷型猴痘疫苗臨床試驗申請獲國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）正式受理。自出現本土傳播病例，中國生物北京生物製品研究所快速啟動疫苗研發響應機制，研發出猴痘疫苗，為猴痘病毒的預防和控制發揮了積極作用。