猴痘｜5天3地多人確診　疾控部門：潛伏期最長可至21天

據《中國新聞網》報道，近日，天津、湖南、遼寧三地共發現5宗猴痘病例。疾控部門提醒，猴痘對公眾的感染風險低，建議積極了解預防知識，做好健康防護。



近日，國內多地監測發現猴痘病毒感染病例。7月6日，天津市通過監測發現並報告1 例疑似猴痘病毒感染病例，經國家臨床專家組會診，診斷為猴痘病毒感染確診病例。

7月5日，湖南省長沙市監測發現3例猴痘確診病例。病例分別為24歲男性、28歲男性和38 歲男性。目前3 例病例在定點醫院隔離治療，病情穩定。

6月29日，遼寧省瀋陽市報告1例疑似猴痘病毒感染病例，經專家組會診，診斷為猴痘病毒感染確診病例。6月份，北京、廣州亦曾監測到猴痘病例。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

疾控部門介紹，猴痘是由猴痘病毒引起的人獸共患病，既往主要流行於中非、西非地區，全球已有111 個國家和地區發現猴痘病例，人際傳播以男男性行為人群為主。目前，猴痘對公眾的感染風險低，建議積極了解猴痘預防知識，做好健康防護。

感染猴痘病毒的非洲囓齒類動物、靈長類動物（多種猴類和猿類）和人是主要傳染源。人可以通過接觸感染動物的呼吸道分泌物、病變滲出物、血液、其它體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可在長時間近距離接觸時通過飛沫傳播，還可通過胎盤從孕婦傳播給胎兒。

猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

猴痘的潛伏期通常是6-13天，最長可到21天。感染者會出現發熱、頭痛和淋巴結腫大等症狀。隨後在面部及身體其他部位出現皮疹，並逐漸發展為膿皰，持續一周左右時間，之後結痂，一旦所有結痂脫落，感染者即不再具有傳染性。猴痘為自限性疾病，目前國內尚無特異性抗猴痘病毒藥物，治療主要是對症支持治療和並發症治療。大多數情況下，猴痘症狀在2-4周內自行消失。