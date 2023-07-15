河南永城全市禁售涼皮？網傳2女進食後中毒釀1死1傷　官方回應

河南永城市近日網傳有兩名女子吃涼皮後中毒，最終導致1死1傷，事後全市更禁售涼皮。周五（14日），永城市市場監督管理局證實，確有中毒事件發生，已經對全市涼皮企業進行了抽檢，但並不掌握是否造成1死1傷的情況，公安部門正在進行調查。永城市公安局工作人員則表示「不清楚」。



網傳消息指，一名年約20歲的女子與家人在永城市百花街吃了一碗涼皮後中毒，該女子事後入住醫院ICU，其同行的舅母則不幸離世。而永城市全市涼皮店事後被查封，暫時不允許銷售涼皮。

據《縱覽新聞》報道，消息疑最早在7月10日出現，一張當地某小區微信業主群的聊天截圖顯示，有業主稱友人的妹妹前兩天吃涼皮中毒，已經救不了了，跟她一塊吃的妗子（舅母）亦是。他表示，涼皮不是老闆自製的，而是是買的，老闆事後已經被控制。就中毒成因，網傳有兩個版本，一說是涼皮被添加過量的硼砂，另一說則是涼皮發生了變質，滋生了米酵菌酸。

周五，永城市多家餐飲店證實，當地確實有要求下架涼皮，一名店主表示，他聽到的原因是可能有人批發涼皮存放時間過長，未保存好，導致變質吃「壞」了人；另一店主則稱，要求禁售的時間已有約4天，她不是很清楚原因，但會支持政府，並表示希望盡快查清楚。另外，亦有店主表示，其店內的涼皮是自家製的，屬於現做現賣，故未受到限制。

涉事永城市雪楓街道辦對於1死1傷的說法表示不清楚，因調查結果還沒有出來。永城市市場監督管理局就證實確有中毒事件，也已經介入調查，將全市生產涼皮的企業進行了抽檢，目前正在進行檢測，至於原因還不清楚，也並不清楚是否造成1死1傷的情況。

目前，家屬方面已經報案，公安部門正在進行調查。不過永城市公安局的工作人員面對媒體追問，均回答「不清楚」。