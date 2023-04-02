父母為4歲女狂擦酒精欲退燒　終致急性酒精中毒腦功能受損

發燒時除了服用退燒藥，亦可同時採取物理降溫，例如用退熱貼、冰敷，或用濕毛巾擦拭身體。然而，深圳一對父母卻多次用酒精為女兒擦拭身體和濕敷，最終導致急性酒精中毒。



近日，4歲的曉月（化名）反覆發高燒，父母多次用75%酒精噴濕棉片濕敷在女兒身上，不久後發現她臉色蒼白，遂立即送院。

曉月母親稱，當時想為女兒降溫，於是用洗臉巾沾上酒精後為她擦身、擦額頭，「差不多一天時間，只要高燒上來就擦」。不久後，女兒便嘔吐，精神狀態轉差，沒有力氣，說話聲音微弱。

入院後，曉月突然陷入昏迷，隨即被送入深切治療部，檢查後證實她是急性酒精中毒，出現嚴重代謝性酸中毒，大腦功能受損。

醫生介紹，當時為曉月做了磁力共振掃描（MRI），發現其丘腦有輕微腫脹，提示是一個代謝性的腦病或者是中毒性的腦病，可能是酒精中毒所致。

曉月入院治療2天後甦醒，一周後轉入神經內科繼續治療。近日覆查時，除了語速稍慢，曉月的身體已無礙。

曉月母親稱，小時候家中老人都用酒精為發燒的小孩降溫，於是她亦「照辦煮碗」為女兒用酒精降溫，「以後肯定不會再用了」。

醫生提醒，小孩子發燒時千萬不要用偏方、用酒精擦拭身體。由於酒精可以被皮膚吸收，大量使用酒精除了可能會導致孩子過敏，還會引起急性酒精中毒，出現一些不良反應，嚴重者會出現呼吸衰竭甚至死亡。