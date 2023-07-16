第六次南海深潛/遠海鯨類科考航次返航　發現至少15個鯨類物種

7月15日，由中國科學院深海科學與工程研究所海洋哺乳動物與海洋生物聲學研究室組織的「第六次南海深潛 / 遠海鯨類科考航次」完成全部科考任務，順利返回三亞。

初步分析發現，本航次目擊到的鯨類動物至少包含15個物種，包括抹香鯨、小虎鯨等，還記錄到5種遠海型海豚。



據介紹，該航次歷時20天，航程超過3500公里，考察區域集中在中國南海北部海域，採用目視考察和被動聲學監測相結合的方法，並輔以環境DNA收集，旨在前五次科考航次的基礎上，進一步對南海的鯨類物種多樣性、種群現狀和地理分佈格局等開展研究調查。

考察期間，科考團隊共目擊到深潛鯨類和遠海型海豚動物58群次，其中深潛鯨類 27 群次。

本航次目擊到的鯨類動物至少15個物種，包括深潛鯨類10種，3種珍稀喙鯨等，還記錄到5種遠海型海豚。（央視新聞）

初步分析發現，本航次目擊到的鯨類動物至少包含15個物種，其中深潛鯨類10種，包括抹香鯨、短肢領航鯨、瑞氏海豚、糙齒海豚、小虎鯨、小抹香鯨和侏儒抹香鯨，以及3種珍稀喙鯨。

此外，本航次還記錄到5種遠海型海豚，包括條紋海豚、弗氏海豚、熱帶斑海豚、長吻飛旋海豚和瓶鼻海豚。

考察結果證實，南海北部海域擁有較為豐富的鯨類物種多樣性，有大量深潛鯨類及遠海型海豚動物棲息生存。據悉，南海海域是中國鯨類生物多樣性最豐富的海區，在該海域出沒過的鯨類動物多達30多種。

本航次目擊到的鯨類動物至少15個物種，包括深潛鯨類10種，3種珍稀喙鯨等，還記錄到5種遠海型海豚。（央視新聞）

截至今年，研究團隊開展了6次相關科考航次，並取得階段性成果，已初步摸清南海區域鯨類動物的物種多樣性及地理分佈格局特徵，為下一步保護南海海域以鯨類為代表的海洋珍稀瀕危動物提供科學依據。

下一步研究將圍繞鯨類的種群動態、威脅因子、受脅狀態、地理格局形成的機制、適應性演化機理等國際關注的基礎科學問題進一步系統化有序展開。