中國正籌備第40次南極科考　第13次北冰洋科考隊明日啟航

今日（11日），國務院新聞辦舉行新聞發布會，自然資源部部長、國家自然資源總督察王廣華介紹，中國正籌備第40次南極科考，並即將啟動第13次北冰洋科考。



王廣華表示，在極地深海方面，正在籌備第40次南極科考，並即將啟動第13次北冰洋科考，紮實推進國家深海基因庫等深海「三大平台」建設，持續完善國家南北極觀測監測網，加快建設中國第5個南極科考站。積極踐行「綠色考察」倡議，依托天然氣水合物鑽探船，建設大洋鑽探科技中心，謀劃相關國際大科學計劃。

自然資源部部長、國家自然資源總督察王廣華。（資料圖片）

自然資源部副部長、國家海洋局局長王宏表示，7月12日，中國第13次北冰洋科學考察隊將搭乘「雪龍2」號破冰船從上海出發，執行現場考察任務。

今年4月，中國第39次南極科學考察隊圓滿完成各項預定任務，搭乘「雪龍2」號破冰船、「雪龍」號破冰船順利回國。

王宏介紹，2022年，中國海洋生產總值（海洋GDP）94628億元，佔國內生產總值比重是7.8%。其中，海洋新興產業保持較快增長態勢，海工裝備製造業新承接訂單、手持訂單金額同比分別增長175.9%和34.6%，海上風電發電量同比增長116.2%，中國首台兆瓦級潮流能機組實現了並網發電，海水淡化工程規模進一步擴大。

王宏表示，自然資源部持續推進國家全球海洋立體觀測網工程，形成集海洋站網、雷達網、浮標網、海底觀測網、志願船、斷面調查、衛星遙感等於一體的「陸海空天」綜合觀測系統，並實施了海洋「芯片」預報工程，在自主創新方面取得重大進展。