第二次青藏科考隊公布最新成果：珠峰頂部積雪厚度為9.5±1.2米

珠穆朗瑪峰為世界第一高峰，其頂部積雪厚度直接影響其「裸高」，而隨著全球氣候變化，珠峰頂部積雪厚度及其變化，對理解冰凍圈對氣候變化的響應具有重要的科學價值。周六（8日），據第二次青藏科考隊消息，通過雷達剖面測量方法，科考隊測得珠峰頂部最新積雪厚度為9.5±1.2米。成果作為亮點文章於周五（7日）在國際冰凍圈雜誌《The Cryosphere》發表，為研究極高海拔冰凍圈及珠峰頂部岩石圈動態變化提供寶貴的參考數據。



有關珠峰頂部積雪厚度在以往50年間屢有見報，然而由於測量手段與方法等問題，數據存在很大的不確定性與爭議。1975年，中國登山隊利用木桿插入到雪層中，估算到厚度約0.92米；1992年中國及意大利聯合登山隊利用鐵桿測量雪深為2.55米；2005年中國登山測量利用雷達測量估算積雪厚度約3.5米；2019年尼泊爾登山隊和2020年中國珠峰測高時均利用雷達進行珠峰頂部積雪厚度測量，但均沒有相關測量結果報導。

2022年4至5月，第二次青藏科考隊開展「巔峰使命—珠峰極高海拔地區綜合科學考察研究」，科考隊員利用1000 MHz一體化冰雪測厚雷達，沿珠峰頂部裸露基岩處開始測量，直到珠峰頂部。比起以往頂部單點雷達測量方法，該剖面測量方法得以保證積雪—基岩雷達反射界面呈現漸變趨勢，易於後期數據正確解讀。結果顯示，珠峰頂部積雪厚度遠超以往所報結果，2022年5月珠峰頂部積雪厚度為9.5±1.2 米。

據珠峰峰頂雷達測厚項目的直接負責人、中國科學院青藏高原研究所的楊威介紹，雷達波在不同介質中的傳播速度不同，積雪中的傳播速度通常介於0.20—0.27nm/s。2005年，中國登山科考隊在7028米測得積雪中的雷達傳播速度為0.23nm/s，而他們此次測量也採用該傳播速度，估算得到珠峰頂部平均厚度9.5米。然而，考慮到珠峰頂部積雪性質可能與7028米不同，因此他們給出了一個雷達波傳輸速度的誤差範圍（±0.03 nm/s），從而給出±1.2米的可能誤差。