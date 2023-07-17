中國上半年GDP超59萬億同比漲5.5%　增速快於世界主要發達經濟體

今日（17日），國家統計局發布上半年中國經濟數據，顯示今年上半年國內生產總值593034億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1個百分點。



中國上半年GDP出爐，同比增長5.5%。（新華社）

綜合內媒報道，在今日舉行的國新辦新聞發布會上，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年上半年，中國生產總值同比增長5.5%，明顯快於去年全年3%的增速，快於今年一季度4.5%的增速，也快於疫情三年4.5%的平均增速。

付凌暉指出，目前全球通脹水平較高，外部環境複雜嚴峻的情況下，中國經濟增速明顯快於世界主要發達經濟體，彰顯出中國經濟發展的強大韌性。

統計局數據顯示，在產業方面，第一產業增加值30416億元，同比增長3.7%；第二產業增加值230682億元，增長4.3%；第三產業增加值331937億元，增長6.4%。

夏糧豐收 外商港商企業增加 新能源數據漲幅超5成

上半年，農業（種植業）增加值同比增長3.3%。夏糧生產豐收，總產量達14613萬噸，比上年減少127.4萬噸，下降0.9%，產量居歷史第二高位。

全國規模以上工業增加值同比增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。國有控股企業增加值同比增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。太陽能電池、新能源汽車、工業控制計算機及系統產量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。

截至2022年年底，比亞迪累計研發費用達202.23億元人民幣（約合港幣218.46億元）。（圖片來源：比亞迪騰勢）

服務業、消費品穩步增長 進出口順差超2.8萬億元

服務業方面同比增長6.4%。隨著交通出行恢復正常，6月份，服務業商務活動指數為52.8%，業務活動預期指數為60.3%。其中，航空運輸、郵政快遞、電訊廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間。

上半年，全國社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%；全國固定資產投資（不含農戶）243113億元，同比增長3.8%。

貨物進出口方面，上半年總額達201016億元，同比增長2.1%。其中，出口114588億元，增長3.7%；進口86429億元，下降0.1%。進出口相抵，貿易順差28159億元。對「一帶一路」沿線國家進出口增長9.8%。

中老鐵路開通一週年，已成為連結中國與東盟各國的陸上「黃金通道」。（新華社）

居民消費價格上漲 失業率下降 收入水平穩定增長

上半年，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.7%。漲幅最大的為鮮果價格，達到7.9%；豬肉價格上漲3.2%，排第二位。

就業方面，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平。

上半年居民收入平穩增長，全國居民人均可支配收入19672元，同比名義增長6.5%。農村居民收入實際增長為7.2%，高於城鎮居民實際增長的4.7%。全國居民人均可支配收入中位數16393元，同比名義增長5.4%。