國家發改委：中國「人口紅利」沒有消失　「人才紅利」正在形成

中國人口問題備受關注，周四（15日），國家發改委社會發展司司長劉明表示，總體來看，中國的「人口紅利」沒有消失，而「人才紅利」正在形成，人口數量和質量完全能夠支撐中國式現代化。



劉明稱，人口問題始終是中國面臨的全局性、長期性、戰略性問題，認識、適應、引領中國人口發展新常態，是當前和今後一個時期推動人口高質量發展的大邏輯。在人口總量保持較大規模的同時，中國人口綜合素質實現穩步提升。勞動力的平均受教育年限達到11年，新增勞動力更是達到14年。加之健康狀況改善、勞動生產率提高、中等收入群體壯大，人口要素完全能夠為中國式現代化提供堅實基礎和持久動力。

劉明又指，在老齡化成為基本國情的大背景下，中國將積極應對人口老齡化上升為國家戰略。隨著健康狀況持續改善，中國人均預期壽命不斷延長，2022年，中國60歲及以上老年人達到2.8億。但堅實的物質基礎、充足的人力資本、深厚的孝道文化，讓中國完全有條件、有能力、有信心有效應對。而老齡化也同樣蘊含發展機遇，比如銀髮經濟潛力巨大。他最後強調，總體來看，中國的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，人口數量和質量完全能夠支撐中國式現代化。

劉明指「人才紅利」正在形成。圖為5月19日，長沙中南林業科技大學涉外學院招聘會現場。（新華社）

近日，二十屆中央財經委員會第一次會議強調，要著力提高人口整體素質，加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率等。人力資源社會保障部就業促進司相關負責人表示，當前和今後一個時期，中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，仍然是人口和勞動力龐大的發展中國家。 2022年末中國勞動年齡人口總量約8.8億人，勞動參與率在世界上較高，勞動力資源依然豐富。

他又指，從結構看，大齡勞動力數量有所減少，而青年勞動力數量穩中有增。從素質看，人口素質穩步提升，2022年16至59歲勞動年齡人口平均受教育年限達到10.9年，中國的人口紅利沒有消失，新的人才紅利正在形成。