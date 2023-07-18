網傳中國辣妹暴走東京街頭　起腳踢警察並大罵三字經　日網民暴怒

近日，日本網絡廣傳一段影片，顯示一群衣著性感的女子在東京新宿街頭暴走，更對日本警察動粗甚至起腳踢踹，並試圖搶去拍攝者的手機。網民紛紛指出，這群女子都是中國人，質疑為何不以妨礙公務罪逮捕；另影片亦顯示，現場有女聲用中文大喊「X你媽」。



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據了解，事發於本月17日早上，該群女子在新宿街頭大發雷霆，並對現場正在處理的警員作出言語挑釁，「你們在幹什麼？幹什麼？」，甚至拳打腳踢等，而警員則大喊「住手」，叫女子不要激動。

雖然該群女子在現場說日文，但不少日本網民皆表示她們都是中國人。而現場人士拍攝期間，一度被她們稱作「癡漢」，對方甚至一度衝過來拍打手機，並大罵「你在幹什麼？混帳！」期間，現場還有人中文飆粗口。

日本警方尚未就事件作出通報，目前該群女子的身份、與警方發生衝突的原因未明，但影片已在中日兩國網上廣傳，引起熱議。有日本網民質疑警方為何不依妨礙公務罪逮捕她們，甚至大罵日本警察就是沒用，「要是在美國就不一樣了」；也有曾在上海工作的日本網民指出，他發現中國人習慣「喊大聲就贏」，通常用大聲來表示自己的「理直氣壯」。

另有中國網民表示，涉事女子當時其實是想幫助一名酒醉、即將被「執屍」的日本女子，結果被打算「執屍」的日本男子罵，於是不服氣，報警稱自己被打，但日本警員一直在幫男方說話，女方最後才情緒爆發。不過上述說法同樣未能證實。