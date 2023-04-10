中國留學生B站發片稱｢無法同情原子彈核爆｣　日本議員喊將調查

近日，在日本留學的兩名中國留學生「小平」和「通哥」因在拍攝的影片中「調侃」廣島原子彈爆炸事件，稱對廣島核爆無法產生同情，引發日本網民怒火。

且二人在影片中稱，正在領取日本發放的「和平獎學金」，廣島當地議員表示要追查到底。



拍攝影片的其中一名中國留學生在內地嗶哩嗶哩以及Youtube經營「平平出擊」和「平平出擊 Japanese Food Tour」個人帳號。

在其3月17日更新的一條標題為「廣島中心吃一碗炸彈拉麵」的影片中，「小平」站在原子彈爆炸遺址中心開場，稱「這是當年『小男孩（Little Boy）』留下的『作品』。它的誕生見證了日本的戰敗。」而介紹這一建築物的原因，是要與觀眾分享廣島知名拉麵店「炸彈屋」。

二人在影片中點評拉麵口味時，頻頻用「小男孩」、「炮彈軍火」、「蛋庫（普通話諧音：彈庫）」、「炮彈一條龍」等字眼作比喻；在吃完拉麵後，二人推薦表示，「可以來吃一次慶祝一下，畢竟是炸彈屋，除了廣島也沒有了。」

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影片最後，二人分享日本廣島民眾對「廣島原子彈爆炸事件」的認知程度，表示日本人對「事情的真相不太了解，只認為自己是受害者，卻不知為什麼被爆」。「小平」表示，廣島有一個專門支援外國學生的和平文化獎學金，他們2人都是獎學金的獲得者，每年要去參觀一次原爆博物館。

「通哥」接著分享在博物館中看到的陳設物品，稱館方似乎故意展出童裝等孩子的物品，猜測是要利用對孩子的憐憫心，但他表示，「不論戰爭如何，對於孩子來說其實都挺可憐的」。而「平平」接著說，「但咱們好像沒有那種心情，就同情不起來的感覺，沒辦法同情」。

兩人還稱，在獎學金會議中，日本老師讓所有留學生對「原子彈是否有必要存在」進行討論，而大家一致認為「核武器是有必要的，但用不用是兩回事」。同時二人還呼籲，戰爭年間吃飯都非常困難，因此現在每吃一頓飽飯都是一種幸福，一定要節約糧食。

日本網民不滿向政客陳情

據台灣中央社報道，該影片僅在內地平台嗶哩嗶哩發出，YouTube帳號並沒有上載。但中文版被加上日文字幕在Twitter流傳，引發日本網民不滿。

有日本網民表示，已經去函兩人領取獎學金的單位，要求取消獎學金；有網民稱家人死於原爆，看到這種發言很令人傷心；還有網民翻出二人最新影片表示，兩人似乎已經要畢業回國，所以才肆無忌憚；同時有網民向日本政治人物陳情。

廣島市議員椋木太一在推特發文說，他看到這則揶揄原爆犧牲者的影片，兩人行徑令人難以忍受。他也表示，有關兩人聲稱獲得廣島當地公益財團法人「平和文化中心」提供的獎學金，他將在9日市議會選舉後詳細調查。

內地網民力撐：永遠不會忘記歷史

在嗶哩嗶哩平台的該影片下面，有許多內地網民評論影片稱，「東北人永遠不會忘記歷史。我們可以理性的欣賞和喜歡日本文化，但並不妨礙我們銘記國仇家恨」。還有網民在彈幕中評論，對於日本人來說「原子彈下無冤魂」；有網民反問日本議員要其回答，「為什麼會遭到核爆」。