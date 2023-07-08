上海女地鐵讚日本「一眼看出中國人噁心」　官方：精神殘疾已送醫

周五（7日）是七七事變（又稱盧溝橋事變）86周年，然而上海一名女子卻在地鐵車廂內大喊「為日本人點讚」、「中國人噁心」等言論，被批評辱華，相關片段經傳播後引發關注，軌交公安高度重視，迅速開展調查。經查，女子為精神殘疾，已被送醫。



片段顯示，該名身穿黑衣的女子表示「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識金，一眼看出中國人就是他X的噁心」、「愛國將士我X你XX愛國將士」，還稱中國真是「畜生一樣的國家」等。

有同場乘客不滿，拿出手機拍攝，女子起初不以為意，「你拍啊，我又死不了」，後來失控上前搶手機，結果反被制服在地，拍攝者並對女子說「清醒了沒」。最後，女子起身後離開地鐵。

當局周六（8日）通報，經初步查明，事發於周五11時許，涉事女乘客為29歲的尹某，其為外省市來滬就醫的精神殘疾人，當時在地鐵4號線中山公園往金沙江路方向一車廂內，自言自語發表不當言論。同車廂的19歲男乘客王某發現其異常行為，遂持手機長時間多次對準尹某拍攝，激起尹某情緒失控，並上前搶奪王某手機，雙方發生肢體衝突，後王某採取鎖喉等方式將尹某摔倒在地。當晚，王某將影片編輯後發至網上。

據王某交代，拍攝時已感覺尹某精神異常，出於吸粉和自我炫耀目的，將影片剪輯後上網，以引起關注。目前，尹某已被市精神衛生中心收治。王某被公安機關依法行政處罰。