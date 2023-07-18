中國光伏企業高管在德國被帶走調查近一個月　繳納罰款後回國

在6月12日，一名中國光伏企業高管在慕尼黑機場被德國有關部門帶走調查，引起極大關注。據內媒《上海證券報》等今日（18日）報道，該高管涉及的問題或與2018年前中歐實施的光伏最低價格承諾協議（MIP）有關。經過將近一個月時間滯留，在7月7日，該高管在繳納相關罰款後終於得以回國，今後也可以繼續正常出境。



此次協助調查的當事人原本是去參加在慕尼黑舉行的2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe），但下飛機後即被帶走。期間，他曾被短暫放回酒店履行展會工作任務，但展會後並沒有和其他參展人員一起回國，而是繼續滯留德國協助調查。

多家內媒早前報道顯示，被帶走協助調查的人士為江蘇格林保爾新能源有限公司的浦永華。

綜合內媒報道，多位光伏企業界人士和專家表示，此次事件在光伏產業界和在歐中企引發的震動極大。儘管當事人已經回國，但國內光伏企業還是要保持警惕。企業在從事海外業務時要深入研究所在國的法律法規及政策變化，努力做到合規。

中國機電產品進出口商會一位內部人士表示，「這事不是第一次發生，也不會影響中歐光伏貿易、合作。這只是當初『雙反』和解制度安排下個別企業、個別高管的個體事件。涉及的事件仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規的企業需要補稅」。但他表示，這也未必是最後一個此類事件，今後可能還會發生類似情況。