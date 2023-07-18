習近平：中國生態環境保護壓力尚未緩解　雙碳目標確定不移

新華社報道，全國生態環境保護大會17日至18日在北京召開。中共總書記、國家主席習近平發表重要講話強調，中國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解。中國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，生態文明建設仍處於壓力疊加、負重前行的關鍵期。



習近平強調，今後5年是美麗中國建設的重要時期，要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置，推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效，以高品質生態環境支撐高質量發展，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

習近平又指出，我們承諾的「雙碳」（碳達峰與碳中和）目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。

習近平又指，要強化法治保障，統籌推進生態環境、資源能源等領域相關法律制修訂，實施最嚴格的地上地下、陸海統籌、區域聯動的生態環境治理制度，全面實行排污許可制，完善自然資源資產管理制度體系，健全國土空間用途管制制度。

習近平指，要完善綠色低碳發展經濟政策，強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持。要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為，加快構建環保信用監管體系，規範環境治理市場，促進環保產業和環境服務業健康發展。