沙塵暴頻發　北方中國何以再度成為「苦寒之地」？

中國大陸北方地區再次遭遇大範圍嚴重沙塵暴天氣。此輪沙塵已影響新疆東部和南疆盆地、內蒙古、甘肅西部、寧夏北部、山西北部、吉林中部、遼寧北部、華北、東北及黃淮等地。受此影響，截至4月11日早6時，北京即時空氣品質指數為500，為嚴重污染水準，首要污染物為PM10。北京市氣象台升級發佈沙塵暴黃色預警，預計4月10日21時至11日17時，北京市有明顯沙塵天氣，大部分地區最低能見度小於1000米。正如安邦簡報此前的跟蹤報道，今年中國北方地區的沙塵暴頻次明顯增多，已進入沙塵天氣多發階段。



本文獲《安邦智庫》授權轉載。



此次大範圍沙塵天氣不只限於北方中國，還一路向南「狂飆」跨過長江。據中國氣象局氣象探測中心監測顯示，4月11日16時，本次沙塵氣團南移，沙塵前沿已到湖北、安徽、江蘇，多地PM10濃度超過1000ug/m3。4月12日，在長江流域的湖北、安徽、江蘇、上海以及浙江等地，都出現了大規模的沙塵天氣，能見度顯著下降，首要污染物為PM10。

北方地區頻發的沙塵天氣，使得北方中國再度成為「苦寒之地」，宜居性大為惡化。如果類似的沙塵天氣不斷持續，將會驅使更多的北方人口向南方流動，繼續拉大南北地區的經濟發展、人口分佈的差異，這對北方地區的發展來說無疑是十分不利的。

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為何在堅持「綠水青山」戰略多年之後，北方地區仍然如此頻繁地暴發大規模沙塵天氣？有關部門稱「沙塵天氣總體上在減少」，不過這一說法難有說服力，解釋不了今年的天氣變化。從公共政策角度，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，需要客觀看待沙塵天氣的形成和影響，再在人類力所能及的範圍內尋找對策。

第一，沙塵來源地範圍很廣，屬於大尺度天氣現象，超越現有生態環境保護範疇。

今年以來，內地已出現了8次沙塵天氣過程。值得注意的是，今年內地北方的沙塵天氣來源地廣泛，既涉及國內，也涉及國外。比如，4月10日至11日的沙塵天氣，沙源地為蒙古國及內蒙古中部；3月22日，沙塵源於蒙古國中部和中國西北部；3月14日至15日，蒙古國南部、中蒙邊境及內蒙古中東部沙源地持續起沙；3月10日，蒙古國中南部、東南部以及中國內蒙邊境地區出現系統性沙塵天氣；1月17日，中蒙邊境發生沙塵，後沙塵逐漸向東傳輸。

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從空間上看，沙塵天氣屬於大尺度天氣現象，小尺度的局部地區植被改善和生態系統恢復，對於抑制沙塵天氣不起太大作用。尤其是當沙源地來自其他地區（如蒙古國）時，國內多地基本上處於被動接受的狀態。此次沙塵天氣的影響範圍，從北到南跨越了2000-3000公里，經過了相對乾旱、植被較少的暖溫帶和相對濕潤、植被較多的亞熱帶地區。這意味著，內地改善局部地區生態環境、改善植被的努力，不足以減少大尺度的沙塵天氣。

第二，沙塵天氣頻發可能與全球氣候變暖有關，是短期因素與長期因素共同作用的結果。

有專家表示，今年沙塵天氣多發主要與近期大氣環流異常有關。3月到4月本就是北方大風高發季節。在一定的大風條件下，造成沙源地的沙塵多次輸送至中國，這是今年多次出現嚴重沙塵天氣最直接的原因。要指出的是，氣候變暖對沙塵天氣的產生也有重要影響。據中國氣象局今年3月25日介紹，預計今年春季（4月至5月），蒙古國南部至內蒙古中西部沙源地降水偏少，氣溫較常年同期偏高，且有蒙古氣旋階段性南下影響，利於形成沙塵天氣。國家氣候中心的統計表明，2021年2月下旬以來，內蒙古西部及蒙古國的氣溫異常偏高2℃-6℃，導致積雪提前融化，沙源地裸露。大範圍裸露的地表為沙塵天氣的產生提供了沙源條件。2022年的植被生長季，蒙古降水較近20年同期偏少，沙源地植被覆蓋較差，地表裸露缺乏植被保護。2023年春季前期氣溫明顯回暖，尤其是3月初出現了一次極為罕見的回溫天氣，導致前期的凍土層沙土出現快速融化。

2023年1月8日，德國呂策拉特，環保人士坐在高處，觀望警方動向。後方橫額寫住「1.5˚C的意思：保留呂策拉特！」1.5˚C是《巴黎協定》訂下的目標，要把全球暖化氣溫升幅控制在1.5˚C以內。（Thilo Schmuelgen／路透社）

值得注意的是，全球變暖是長期趨勢，由此導致的全球異常氣候變化日益明顯。近兩年來，北半球夏季出現了極為罕見的異常高溫與乾旱天氣，高溫乾旱加速了冰川融化。據瑞士的研究，自1850年以來阿爾卑斯冰川的體積大約縮減了60%。德國冰川學家稱，2022年是冰川融化創紀錄的年份。受降雨、降雪量減少和乾旱、炎熱天氣等因素影響，2022年整個阿爾卑斯山區的冰川融化量估計比往年增加了約50%。在中國，近幾年還出現了南北地區「旱澇易位」的異常現象。全球變暖構成了全球氣候變化的宏觀背景，如果北方地區出現普遍的升溫、乾旱，將導致春季沙塵天氣頻發。

第三，人類活動整體仍在增強，對大氣下墊面的影響不斷增大，成為災害性沙塵天氣的重要原因之一。

雖然全球和中國都日益重視生態環境保護和氣候變化問題，但在整體上，人類活動——產業活動（如工業生產、大規模採礦等）、城市化、生活消費活動、戰爭等人為因素，對大氣下墊面的改變和影響在不斷加強，由此對大氣下墊面的人工干預不斷強化，局部地區的生態破壞、土壤沙化在不斷增強。這些變化都會成為災害性沙塵天氣增多的重要原因。客觀來看，近年來，中國北方植被大為增加，生態環境明顯改善，總體上有利於中國沙塵次數逐步減少。但是，其他國家（如蒙古）的生態環境破壞以及戈壁沙漠等地表特徵，也是影響中國沙塵的重要源地。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

今年大幅增加的沙塵天氣，構成了中國環境問題中的不可抗力。作為大尺度的天氣現象，沙塵天氣的產生和影響都超出了小尺度、局部地區的生態環境改善努力。要想通過人為努力減少沙塵天氣的發生，這是比在國家或地區層面進行生態治理更難度、更複雜的系統工程，需要全球或區域國家加強合作，繼續抑制氣候變暖的趨勢，或協作改變區域生態環境。對於受大陸性氣候和季風氣候影響較大的中國來說，恐怕會長期遭受類似沙塵的災害天氣影響，這對中國北方的經濟活動、宜居性都有較大的負面影響，有可能持續擴大南北地區的經濟與社會發展差異。