習近平：充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力　穩步拓展農業生產空間

新華社報道，國家主席、中央財經委員會主任習近平20日（周四）主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。習近平強調，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。



會議指出，中國人多地少的國情沒有變，耕地「非糧化」、「非農化」問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠帳還很多。

會議強調，要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。要調動農民和地方政府保護耕地、種糧抓糧積極性，建立種糧農民收益保障機制，發展多種形式的適度規模經營，建立糧食主產區利益補償機制，形成糧食主產區、主銷區、產銷平衡區耕地保護合力。

會議指出，中國鹽鹼地多，部分地區耕地鹽鹼化趨勢加劇，開展鹽鹼地綜合改造利用意義重大。要加強現有鹽鹼耕地改造提升，有效遏制耕地鹽鹼化趨勢，因地制宜利用鹽鹼地，向各類鹽鹼地資源要食物，加快選育耐鹽鹼特色品種，大力推廣鹽鹼地治理改良的有效做法，強化水源、資金等要素保障。