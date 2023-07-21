今年1至6月共追回外逃582人「紅通人員」25人　追回贓款19.32億

中紀委國家監委網站消息，據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統計，今年1至6月，中國共追回外逃人員582人，其中「紅通人員」25人，「百名紅通人員」1人，追贓金額約19.32億元（人民幣，下同）。



「紅通人員」指被國際刑警組織列入紅色通緝令名單的人員，「百名紅通人員」是指國際刑警組織中國國家中心局2015年4月針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。

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「天網2023」行動啟動以來，中央追逃辦著力推動一體構建追逃防逃追贓機制。在追逃方面，以未歸案「百名紅通人員」、近年來新增外逃人員為重點，精準制定策略，強化個案攻堅，不斷擴大戰果。

6月10日，百名紅通人員郭潔芳回國投案，成為開展天網行動以來第62名歸案的百名紅通人員，也是二十大以來首名歸案的百名紅通人員。值得注意的是，對郭潔芳的追逃追贓工作，不僅實現了其回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。

「百名紅通人員」郭潔芳回國投案（中央紀委國家監委網站 ）

此外，今年2月12日回國投案的紅通人員、山東省煙台市公路局原局長王東生案中，辦案機關依法凍結並追繳其涉案財物。2月24日，上海市第二中級人民法院適用違法所得沒收程序，裁定沒收紅通人員馮衛華使用貪污、受賄、挪用公款違法所得購買的土地使用權、建造的地上廠房及收取的租金等，總價值近4億元。

涉挪用公款被下紅色通緝令、逃亡27年 中國銀行前員工屈健玲在境外落網

中紀委國家監委網站稱，辦案機關深入開展反腐敗國際司法執法合作，日前，職務犯罪涉案人員林志芳和職務犯罪嫌疑人吳某某、封某某先後被遣返回國；今年（2023年）3月，外逃不到兩個月的陝西省西安市糧食局原局長李西安被緝捕歸案，中紀委稱，充分體現出追逃手段的法治化、規範化日益成熟。

7月1日實施的《對外關係法》第四章「對外關係的制度」明確規定「深化拓展對外執法合作工作機制，完善司法協助體制機制，推進執法、司法領域國際合作」「加強打擊跨國犯罪、反腐敗等國際合作」，為中國開展反腐敗國際合作和追逃追贓提供重要法律依據。

中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室有關負責人表示，將繼續深化反腐敗國際合作，「堅持有逃必追、一追到底，始終保持追逃追贓高壓態勢，絕不讓任何外逃腐敗分子逍遙法外」。