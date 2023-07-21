基辛格訪華獲隆重宴請　現場佈置曝光：松鶴延年、大壽桃寓意長壽

年屆百歲的美國傳奇外交家、前國務卿基辛格本周到訪北京，在國際媒體與中國民間引起了不少關注。周四（20日），在北京釣魚台國賓館，國家主席習近平會見了基辛格，現場並舉行了一場隆重的宴會，以紀念基辛格博士的百歲壽辰。



影片顯示，宴會桌上的佈置盡顯匠心，桌中央以鮮花等佈置了山川河流，草地平原，以及一座象徵著基辛格作為中美關係橋樑的拱橋，表達基辛格對中美友誼的重要貢獻。桌上還擺放了寓意長壽的松鶴延年、大壽桃以及南山壽星等模型，就連口布用的繩結，都是檀香木製成。

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除餐桌外，室內其他佈置也同樣別開生面，宴會廳一角的邊桌上擺滿著各種象徵延年益壽的水果，地上還擺放了一個乾隆年間的景泰藍壽桃紋瓷瓶。

接見基辛格時，習近平表示，基辛格博士剛剛度過百歲生日，訪問中國已經一百多次，「這兩個『一百』加在一起，使你這次訪華具有特殊意義。」

習稱52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理同尼克遜（Richard Nixon）總統和基辛格以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界，他稱中國人重情講義，「我們不會忘記老朋友」，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

基辛格則表示很榮幸能夠訪問中國，並感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是他首次見到中國領導人的地方，「我們兩個國家之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。」