百歲老人基辛格訪華能化解什麼？

也許，有朝一日在不同的挑戰或壓力下，中美關係會迎來真正改善的契機，但不是現在。



百歲老人、傳奇外交家基辛格本周突然到訪北京，在國際媒體與中國民間引起了不少關注。



作者：韓詠紅，聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編



短短一個月內已有四位美國政要與前政要踏足中國，他們的資格是一個比一個老，依序為國務卿布林肯、財長耶倫、拜登總統氣候特使克里，以及基辛格。不少中國民眾對於基辛格到了期頤之年仍風塵僕僕赴華推動中美關係改善，頗為感慨。有中國朋友驚歎：「老人家都100歲了，還坐飛機到北京……」

在西方，基辛格被形容為「叩開中國大門」的美國外交官。然而，和半個多世紀前為中美建交鋪路的那次訪華相比，基辛格此行的象徵意義恐怕要大於實質意義；要促成中美消除誤解，他的難度也超過當年。

當年，美國深陷越戰急於脫身，中蘇關係惡化，兩國領導人都希望通過擱置分歧讓雙邊關係正常化，基辛格正是在這個時空背景下銜總統尼克遜之命秘密訪華。相比之下，今天的他已離開政壇多年，對拜登政府的影響力十分有限，他甚至需要屢屢利用公開場合發聲呐喊，比如今年5月他剛警告若「第二次冷戰」真的爆發，全球文明即使不被摧毀，也可能倒退幾十年。

習近平與基辛格會見的場地，選在了釣魚台國賓館五號樓，這也是1971年基辛格秘密訪華時的下榻地點。(Reuters)

眼下中美高層雖然在表面上看似密集接觸，但是彼此充滿化不開的疑慮與戒心。各種事例證明，美國對於導正雙邊關係缺乏動力，中國則對美國的誠意無信心，畢竟它已不止一次嘗過美國來客見面時說一套，回國時的表現又是另一套。中美都聲稱不尋求脫鉤和反對脫鉤，但美國還在脫鉤，中國也在往被脫鉤方向做準備。

美國在經濟與科技上對中國的限制圍堵也未放鬆，拜登政府至今仍未撤銷前任特朗普政府對中國商品加征的關稅，據傳還在考慮進一步擴大對華實施先進制程晶片的出口限制。中國駐美大使謝鋒本星期三（7月19日）公開警告，中國必定會對此報復。

在這個氛圍下，一介平民身的基辛格到中國能發揮什麼作用？

他此行第一個引人注意的情節，是基辛格抵京後見了被美國制裁的中國國防部長李尚福。由於美國不願意解除制裁，兩國防長通話與會面始終處於中斷狀態，拜登政府一直把恢復軍事對話視為急務。

此前，基辛格訪華時很少與防長會面，這次相信是他主動提出要見李尚福。分析人士猜測，基辛格會遊說李尚福恢復美中兩軍的對話，而中國則是通過對基辛格的高規格接待，來對外釋放強烈信號：中國依然期待讓中美關係重回正軌，不忘當年促成中美建交的「老朋友」，但在原則和台灣等核心利益問題上北京絕不讓步，李尚福也不會與對他實施制裁的政府成員會面。

在先後會見了李尚福以及中共政治局委員、中央外辦主任王毅後，基辛格星期四（7月20日）與中國最高領導人、中國國家主席習近平會面。

翻查過去記錄，在疫情前習近平與基辛格會面了多次，包括在2013年、2015年、2016年、2018年、2019年都曾在北京見面，幾乎每次都在北京人民大會堂福建廳。這裏也是1971年基辛格秘密訪華的第二天，時任中國總理周恩來與基辛格會談的同一地點。從52年前開始，中國領導人就借用會面場地向美國政要傳達，對台灣問題的共識是中美建交的基礎。此後，中國領導人會見美國政府高層的地點，經常都在讓人眼熟的福建廳。

基辛格此行第一個引人注意的情節，是抵京後會見被美國制裁的中國國防部長李尚福(中)。(Reuters)

這一次，習近平與基辛格會見的場地，選在了釣魚台國賓館五號樓。這是當年基辛格秘密訪華時的下榻地點，習近平與基辛格星期四會談時，背景就是釣魚台國賓館牆上繪著梅花不畏寒冬怒放的中國畫。

基辛格對於中方的安排也心領神會，在開場致辭時說：「感謝習近平主席選擇在我首次訪華會見中方領導人的釣魚台國賓館5號樓會見我」。

這是中方的歷史感，希望美國也用歷史的長遠眼光看待中美關係，即習近平所說的「戰略眼光」，或王毅所稱的「外交智慧」和「政治勇氣」，即不畏阻力、不被短期的政治利益羈絆來推進中美關係改善。

不過，今天的美方恐怕不會從這個角度去認知，根本的原因也在於美國政治領導層以及美國從整體上，不會從中美關係的改善中得到很重大或關鍵的利益。因此，美國不希望中美關係搞得太糟，但也不需要中美關係有多好，美國的作為也就成了「為了建立護欄而建護欄」。

中國對此也是心知肚明，中美關係已淪為美國兩黨鬥爭的工具和籌碼。雖說中美相互合作有可能實現互利共贏，但美國看不到中國的崛起如何符合美國的核心利益。也許，有朝一日在不同的挑戰或壓力下，中美關係會迎來真正改善的契機，但不是現在。因此基辛格訪華，除了日後回國傳話外，主要也就只有歷史緬懷和象徵意義了。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

