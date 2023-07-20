習近平晤基辛格讚揚對方訪華逾百次　為推動中美關係發展作貢獻

央視7月20日報道，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger），他談到100歲的基辛格已訪華100多次，稱「我們不會忘記老朋友」，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。



報道指，習近平表示基辛格博士剛剛度過百歲生日，訪問中國已經一百多次，「這兩個『一百』加在一起，使你這次訪華具有特殊意義。」

「不會忘記老朋友」

他稱52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理同尼克遜（Richard Nixon）總統和基辛格以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界，他稱中國人重情講義，「我們不會忘記老朋友」，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

央視新聞引述基辛格表示「主席先生，我很榮幸能夠訪問中國。很感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，這也是我首次見到中國領導人的地方。我們兩個國家之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。」

現年100歲的基辛格在訪華期間，曾與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅、防長李尚福會面。而華府則表示留意到基辛格的中國之行，強調他並非代表美國政府出訪。

↓ 王毅7月19日會晤基辛格 ↓

基辛格曾在尼克遜（Richard Nixon）及福特（Gerald Ford）執政時期擔任國務卿及國家安全顧問，並在美中兩國在1970年代建立正常關係功不可沒。他在卸下公職後，曾多次訪問中國。