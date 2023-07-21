內地兩大移動支付巨頭均開放綁外卡 支付寶：完成對境外用戶支持
周四（20日），騰訊表示，為進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡。周五（21日），另一內地電子支付巨頭支付寶亦表示，已經完成了對境外用戶在中國使用移動支付的支持。至此，中國兩大移動支付巨頭均全面開放綁定外卡。
民眾在支付寶綁定境外銀行卡後，就能在全國通用，不論是去線下店消費，還是乘坐公共交通工具，為境外遊客提供方便。據支付寶官方介紹，境外用戶使用支付寶流程與國內用戶一致，首先是下載安裝註冊支付寶，然後綁定境外銀行卡，目前已經支持主流的境外銀行卡組織發行的銀行卡，如Visa、Mastercard、Diners Club、Discover等。而在使用上也與國內用戶同步，在可以用支付寶消費的地方都能用。
早在2020年11月，支付寶在國內首個獲批「境外用戶支付方案」。支付寶方面表示，為了讓境外用戶在中國享受更好的移動支付體驗，將持續優化產品與服務。
周四，騰訊亦表示，為進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。入境人士通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身份證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在超過1000萬間中小商戶便捷消費。
值得一提的是，為支持用戶小額高頻的消費需求，單筆交易金額200元人民幣及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收用戶交易手續費（具體以支付頁面提示為準）。