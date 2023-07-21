內地兩大移動支付巨頭均開放綁外卡　支付寶：完成對境外用戶支持

周四（20日），騰訊表示，為進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡。周五（21日），另一內地電子支付巨頭支付寶亦表示，已經完成了對境外用戶在中國使用移動支付的支持。至此，中國兩大移動支付巨頭均全面開放綁定外卡。



民眾在支付寶綁定境外銀行卡後，就能在全國通用，不論是去線下店消費，還是乘坐公共交通工具，為境外遊客提供方便。據支付寶官方介紹，境外用戶使用支付寶流程與國內用戶一致，首先是下載安裝註冊支付寶，然後綁定境外銀行卡，目前已經支持主流的境外銀行卡組織發行的銀行卡，如Visa、Mastercard、Diners Club、Discover等。而在使用上也與國內用戶同步，在可以用支付寶消費的地方都能用。

早在2020年11月，支付寶在國內首個獲批「境外用戶支付方案」。支付寶方面表示，為了讓境外用戶在中國享受更好的移動支付體驗，將持續優化產品與服務。

內地兩大移動支付巨頭均開放綁定包括香港發行的信用卡在內的國際卡。（林勇 攝）

周四，騰訊亦表示，為進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。入境人士通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身份證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在超過1000萬間中小商戶便捷消費。

值得一提的是，為支持用戶小額高頻的消費需求，單筆交易金額200元人民幣及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收用戶交易手續費（具體以支付頁面提示為準）。