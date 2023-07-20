微信支付內地版可綁境外信用卡　騰訊：200元及以下交易免手續費

內地手機支付普及度高，但對於短期拜訪的境外遊客而言卻未必方便。周四（20日），騰訊表示，為進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。



早在2019年，微信支付即已支持綁定國際信用卡，支持用戶在衣食住行等領域的部分試點商戶消費。而是次開放微信支付商戶網絡後，入境人士通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身份證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在超過1000萬間中小商戶便捷消費。

值得一提的是，為支持用戶小額高頻的消費需求，單筆交易金額200元人民幣及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收用戶交易手續費（具體以支付頁面提示為準）。

國務院、發改委此前已相繼發布指導實施意見，提及完善入境游客移動支付解決方案，提高遊客消費便利性，明確指出鼓勵境內支付服務機構在依法合規前提下與境外發卡機構合作，為境外遊客提供移動支付業務。另一方面，成都大運會、杭州亞運會等國際賽事將在今年陸續舉辦，入境人員數量持續增長，騰訊開放微信支付商戶網絡，加上已推出的境外本地錢包與境內互聯互通等舉措，將極大提升入境用戶的移動支付體驗。