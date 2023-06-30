港人北上｜Visa都得！ 微信支付內地版最快7月中可綁境外信用卡

港澳居民北上消費更方便了！微信終於宣布，內地版「微信支付」境外信用卡最快7月中可以綁定內地版「微信支付」應用程式，全面在內地商店及場所使用微信支付付款，港人只要有Visa、MasterCard或者銀聯信用卡，就可以輕鬆用手機支付，不帶現金，通行全國。



據了解，騰訊金融科技副總裁陳起儒於中國舉行的夏季達沃斯世界經濟論壇露（WEF）上表示，今年7月中下旬起，騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給Visa等國際信用卡或扣帳卡組織，方便境外用戶在中國內地能以境外信用卡和扣帳卡綁定微信支付。

7月中下旬後，只要在微信支付綁定境外信用卡，不需有內地銀行帳戶，即可在內地超市、餐飲、酒店住宿、搭乘大眾交通工具等，各種線上線下消費付款。

值得一提的是，境外用戶使用微信支付，綁定境外信用卡時，需要驗證身份；此外也無法利用境外信用卡做個人轉帳、發紅包等。

內地人已廣泛使用微信支付和支付寶等電子錢包。(資料圖片)

陳起儒表示，中國和國際的交流越來越多，更多大型國際活動和賽事將在中國舉行，近期在人民銀行、外匯管理局等部門指導和支持下，騰訊正努力提升境外用戶在中國境內的移動支付體驗。

微信支付過去要用內地手機號碼及綁定內地銀行帳戶，才能開設內地電子支付帳戶，愈來愈多境外人士表達對難以使用內地電子支付感困擾，現在這項限制即將被打破。

陳起儒指出，2019年11月，微信支付已開始支持境外用戶綁定國際信用卡，只是限制在部分試點商戶，包括12306購票平台、滴滴出行、購物網站京東、旅遊住宿網站攜程等消費。

此次開放的線上線下商戶場景，包括購物、餐飲、酒店住宿、交通等，他表示，微信支付在境內覆蓋連接千萬中小商戶，全新提升服務可讓境外用戶在境內綁定常用信用卡，有更好的移動支付和消費體驗。

內地版支付寶已可綁Visa及MasterCard

電子支付另一巨頭「支付寶」，內地版支付寶更早已宣布，正式支援香港發行的Visa和MasterCard等信用卡，港人同樣不需開設內地銀行帳戶，綁定信用卡後即可直接消費。

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