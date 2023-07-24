陸海警巡弋台海執法常態化　大型海警船距澎湖領海不到60公里

前台灣海軍艦長呂禮詩發文指出，中國大陸海警舷號「2501」、排水量5000噸的大型海警船近2個月來二度穿梭台灣海峽，在澎湖群島西南海域活動，執行巡弋及執法任務，與澎湖領海線距離不到60公里。資料顯示大陸海警正將台灣海峽逐漸納為「管轄海域」，將海峽執法權「常態化」。



呂禮詩發文稱，他偶然在船舶網站「MarineTraffic」發現一艘大陸海警船「2501」，原以為只是路過，但經個半個月的追蹤，發現該艘船除了7月17日曾短暫進入東山島北端的東山港整補外，長時間都在台海中線以東巡弋。以最接近台灣鄰接區的7月15日而言，海警船「2501」距中國領海基線77海浬（約142.6公里）、海峽中線42海浬（約77.78公里），與台灣24海浬鄰接區卻近在咫尺。

據評估，該艘大陸海警船約位於澎湖七美島西南方約80公里處，與澎湖領海線距離不到60公里。

圖為舷號「2501」、中國大陸5000噸級的大型海警船，呂禮詩發現該船近期頻頻跨越海峽中線，在澎湖海域巡弋。（呂禮詩臉書）

呂禮詩表示，大陸海事局在2020年即曾公告《國內航行海船法定檢驗技術規則》並開始實施，並將台海及台灣東部海域列為近海航區，據此設立海上航行的相關技術標準。隨後，大陸官方依台灣海峽「近海航區」定義，常態化執行《海警法》及《海上交通安全法》從「法之確信」（opinio juris）和「國家實踐」（state practice）的眼光來看，「大陸海警常態化在海峽中線巡弋這件事，並沒有這麼簡單」。

早在今年4月，福建海事局即曾啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，並附上台灣地圖，以及疑似陸方噸位高達6000噸的大型巡航救助船「海巡06」照片。彼時解放軍研究學者、國家政策研究基金會副研究員揭仲便曾示警，指北京運用不隸屬解放軍與海警的海上執法船艦，藉由在海峽中線以東巡弋、執法或舉行聯合操演等方式，「創下執法的事實」，凸顯中共對台灣海峽大部分海域，包括中線以東水域的管轄權，也可進一步否定海峽中線默契。