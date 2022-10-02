台軍：解放軍侵擾常態化　踰越海峽中線等灰色地帶　對台壓迫加大

台軍（台灣國防部）5日將在立法院提出最新業務報告，軍方坦承未來解放軍機、艦進入防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化。

報告提到，面對解放軍「常態化灰色地帶侵擾」，台軍以相對應在空航機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處。



台灣媒體《 聯合報》報道，台軍在報告中表示，俄烏戰事已逾6個月，戰況仍呈現膠著，中國大陸藉全球聚焦俄烏之際，宣布海峽不存在中線，並趁機對台實施針對性軍演；解放軍機艦持續逾越中線，冀片面打破台海現狀，且活動範圍漸次擴大，以延伸其作戰縱深，除對台灣防衛形成嚴峻挑戰，亦衝擊印太及全球安全情勢。

台軍指出，8月美國眾議院議長佩洛西（裴洛西）訪台後，解放軍於台灣周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，藉此驗證軍改成效、演練對台封鎖作戰行動。「中國大陸不斷增強第一島鏈內之海空軍事活動，除嚴重干擾國際海空航道安全，更暴露其軍事擴張野心，衝擊區域情勢。」

台灣「國防部」8月6日晚間發布影片，指台灣海軍馬公軍艦於東部海域監控解放軍馬鞍山號艦。（截圖自Facebook「國防部發言人」影片）

台軍表示，中國大陸藉其軍事能力提升，對台壓迫力度加大，國防部長魏鳳和於香格里拉對話期間，強烈警告將不惜一戰以遏制分裂勢力；其外交部及國台辦則宣示海峽中線不存在及台海非國際水域；美國議長佩洛西訪台後，解放軍以大規模軍事演訓進行回應。今年底中共將召開第二十次全國代表大會，外界預測習近平為尋求延任，對台政策立場將更趨強硬。

台軍指出，今年8月，中國大陸在台灣周邊海、空域進行「聯合軍事行動」，演練聯合封鎖及常規導彈射擊演訓，直接威脅台重要港口、交通航道，壓縮台灣領土防衛縱深；全程併用資訊戰、網路戰及認知作戰，企圖影響台軍心士氣，並在全球製造戰爭邊緣的恐慌。未來解放軍機、艦進入台防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化，台軍面臨挑戰更勝以往。

台軍表示，面對中國大陸企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動，壓迫台海空域訓練空間、反應時間及測試台反封鎖能力，台軍以相對應在空航機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處，並運用情監偵系統於第一時間精準掌握中國大陸導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保領土及關鍵設施安全。

台軍提到，對於外島多批次無人機侵擾再三挑釁，儼已造成台灣防衛與飛航安全的重大威脅，台軍除按程序示警外，並視危害程度採取必要的驅離與反制措施，以維護外島防區安全。