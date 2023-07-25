颱風杜蘇芮｜升至超強颱風級　福建廣東沿海地區將迎較強風暴潮

周一（24日）晚，颱風杜蘇芮（DOKSURI）已由強颱風級加強為超強颱風級，預計27日移入南海東北部，隨後向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。

受颱風影響，江蘇、上海、浙江等地將出現明顯風雨天氣及降溫；福建、浙江南部、廣東東部的近岸海域將出現巨浪，海況惡劣；福建和廣東東部沿海地區，預計7月27日至28日出現一次較強風暴潮過程，主要影響福建泉州和廈門沿海。



中央氣象台今日（25日）上午6時發布發布颱風黃色預警。據最新消息，上午8時左右，颱風杜蘇芮（DOKSURI）中心已位於台灣島鵝鑾鼻東南方大約620公里的菲律賓呂宋島以東洋面上（北緯17.6度、東經124.6度），中心附近最大風力達17級以上（62米/秒），中心最低氣壓915百帕，七級風圈半徑300-450公里，十級風圈半徑120-180公里，十二級風圈半徑90-120公里。9時左右，中國氣象局啟動三級應急響應。

颱風杜蘇芮升級至超強颱風級。（中央氣象台）

未來幾日，預計颱風杜蘇芮將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣島南部沿海靠近，27日移入南海東北部，隨後向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。

25日14時至26日14時，巴士海峽、台灣以東洋面、南海東部和南部海域、台灣海峽、台灣島沿海、福建沿海將有6-8級風、陣風9-10級。颱風中心經過海域風力可達13-17級。

受颱風外圍影響，上海或迎來風雨和降溫，周後期氣溫略有下降。颱風亦將影響江蘇大部分地區，帶來明顯風雨天氣。江蘇氣象部門預計，淮河以南地區有分散性陣雨或雷雨，局部雨量中等，東南風將達3級-4級，有雷雨地區雷雨時短時陣風7級-9級。

福建、浙江南部、廣東東部的近岸海域未來三天將出現巨浪，海況惡劣。今日早晨，國家海洋預報台發布海浪黃色警報，預計7月25日中午到26日中午，巴士海峽、南海東北部將出現5到8米的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色。福建近岸海域將出現1.5到2.5米的中浪到大浪，近岸海域海浪預警級別為藍色。

本次海浪過程近海主要影響台灣海峽、南海東北部、巴士海峽、台灣以東洋面，近海有效波高最高可達12米左右，近海最高預警級別為橙色；近岸主要影響福建、浙江南部、廣東東部，近岸有效波高最高可達6米左右，近岸最高預警級別為紅色。

國家海洋預報台發布海浪黃色警報。（國家海洋預報台）

福建和廣東東部沿海地區，預計7月27日至28日出現一次較強風暴潮過程。本次風暴潮受影響岸段天文潮較低，潮差較大，過程最大風暴增水約為230厘米，主要影響福建泉州和廈門沿海。預計風暴潮最高預警級別為橙色，目前颱風路徑、強度仍有較大不確定性。

颱風杜蘇芮升級至超強颱風級，福建廣東沿海地區將迎較強風暴潮。（資料圖片）

中央氣象台提醒，政府及相關部門按照職責做好防颱風搶險應急工作。相關水域水上作業和過往船舶應當回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺和碰撞。停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。加固或者拆除易被風吹動的搭建物，人員切勿隨意外出。