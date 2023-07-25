據《中國新聞網》報道，7月24日晚，經過八天七夜的海上航行，首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」順利完成首次海上試航，比原計劃提前一天凱旋。本次成功試航，標誌中國製造的首艘大型郵輪實現了從藍圖到藍海、從上海到海上的里程碑跨越。



7月24日晚，經過八天七夜的海上航行，首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」停泊在中國船舶集團有限公司旗下的上海外高橋造船有限公司4號碼頭，圓滿完成了首次試航的所有試驗項目，比原計劃提前一天，標誌著中國製造的首艘大型郵輪實現了從藍圖到藍海、從上海到海上的里程碑跨越，距年底命名交付的總目標又向前邁出了歷史性的一大步。

首艘國產大郵輪｢愛達·魔都號｣順利完成首次試航，實現里程碑跨越。（資料圖片）

報道稱，本次試航共有1217人參與，包括船東、船檢、合作單位和外高橋造船的工程技術人員。在海試工作組的統一領導下，海上指揮中心和岸基保障中心密切配合，以「8+2+2」的小組協作模式，全力保障海上試驗各個項目有條不紊向前推進。

「8+2+2」的模式是指海上的航行駕駛、技術支持、檢驗、調試等八個航行試驗小組，後勤和酒店兩個生活保障小組，和岸上的應急、技術保障兩個小組通力合作，做到海地呼應、無縫對接。這一創新模式不僅大大提高了工作協調效率，更有力保障了試航任務的高效有序完成。

據悉，「愛達·魔都號」靠泊碼頭後，將立即進入設備系統調試和內裝工程最後的衝刺階段，為第二次試航和年底命名交付夯實堅實基礎。

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被譽為巨大系統工程的大型郵輪，不僅設計建造難度大要求高，亦面臨諸多風險挑戰，需經過嚴格、規範、科學的海上試航驗證。

此次歷時八天七夜的試航，不僅完成了航行系統、推進系統、電站管理系統（PMS），以及艏側推、減搖鰭等涉及船舶性能的關鍵系統與設備的試驗，也對振動噪聲、安全返港這兩項貫穿郵輪設計建造全生命週期的關鍵技術進行了區域性的測試驗證，結果是試驗項目均滿足設計規範要求，獲得船東船檢一致認可。

據此前報道，首艘國產大郵輪有24層樓高，可容納6500多人，並有5G信號覆蓋。其零部件數量多達2500萬個，是目前全球最複雜的單體機電產品。零件數目相當於大飛機C919的5倍，復興號高鐵的13倍，線纜超過4300公里，約等於上海到拉薩的距離。

中國國產遊輪的成功建造，也意味著中國造船技術將有新的飛躍，成為繼德法意芬蘭之後，全球第5個有能力建造大型郵輪的國家。