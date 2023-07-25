習近平：堅持黨對軍隊絕對領導　全面加強軍事治理

新華社報道，中共中央政治局24日就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。總書記習近平在主持學習時強調，全面加強軍事治理是黨治軍理念和方式的一場深刻變革，又指要堅持黨對軍隊絕對領導。



習近平強調，全面加強軍事治理是我們黨治軍理念和方式的一場深刻變革，是加快國防和軍隊現代化的戰略要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要方面。要全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，堅持和完善中國特色社會主義軍事制度，構建現代軍事治理體系，提高現代軍事治理能力，以高水平治理推動我軍高質量發展，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力保障。

習近平強調，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，我軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。

習近平指出，全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設方方面面。要強化系統觀念，堅持問題導向，加強軍事治理頂層設計和戰略謀劃，加強各領域治理、全鏈路治理、各層級治理，有計劃、有重點加以推進。