杭州原書記周江勇判死緩　受賄逾1.8億　曾被指支持資本無序擴張

央視報道，今日（25日），安徽省滁州市中級法院公開宣判浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，對被告人周江勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對周江勇受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明：2001年至2021年，周江勇利用擔任浙江省鄞縣政府副縣長，象山縣政府縣長、象山縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市政府代市長、市長、舟山市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計人民幣1.82億餘元。

2016年10月28日，在波音737飛機完工和交付中心落户浙江舟山發布會暨簽約儀式上，時任舟山市委書記周江勇表態發言。（視覺中國）

滁州市中級法院認為，周江勇的行為構成受賄罪。周江勇受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。鑒於周江勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。

根據資料，周江勇是改革開放以來杭州首位被查的市委書記，也是繼浙江省政協原副主席斯鑫良、寧波市原市長盧子躍之後，中共十八大後浙江省被查的第三位省部級官員。除此之外，周江勇還是首個被指「與資本勾連，支持資本無序擴張」的落馬「老虎」。