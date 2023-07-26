颱風杜蘇芮｜周五於福建至廣東一帶沿海登陸　廣鐵部分列車停運

今（26日）晨6時，中央氣象台繼續發布颱風橙色預警，料超強颱風杜蘇芮將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，周五（28日）上午在福建中部到廣東東部一帶沿海登陸。



受杜蘇芮影響，25日夜間至29日，中國東南部海域、華南東部及華東地區等地將先後有強風雨天氣。珠江流域東部、太湖流域（片）、長江流域中下游、淮河流域中下游等地部分地區由南至北將先後出現大到暴雨，暴雨區內部分河流可能發生超警以上洪水。

水利部昨晚對浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、廣東等七省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，派工作組分別赴浙江、福建、江西、廣東協助做好防禦工作。

杜蘇芮路徑預測圖。（中央氣象台）

福建全省今日起將迎來明顯降水過程。省氣象台預計，周四晚起，福建中南部沿海將出現較強降水；周五颱風登陸當天，全省將有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

省政府要求全省海上漁船務必全部就近到港避風，船上人員全部撤離上岸；沿海養殖漁排相關人員務必全部撤離上岸。目前，福建沿海多個客運航線已停航。

廣鐵集團昨日已啟動應急響應，同時對今日至下周日（30日）途經杭深線、梅汕線、漳龍線、畬龍線部分動車組列車停運或調整運行區段。