颱風杜蘇芮｜台灣氣象局：不論遠近均直接衝擊南部　注意強風暴雨

中央氣象局消息，今日（25日）上午8時，杜蘇芮中心位於鵝鑾鼻東南方約610公里海面上，以每小時15公里速度，向西北西方向移動。氣象局提醒，不論颱風距台灣遠或近，對南部都有直接的衝擊，要注意強風豪雨的災害。



中央氣象局昨（24日）晚發布海上颱風警報，若杜蘇芮行徑無特殊變化，預計今日下午2時半發布海上陸上颱風警報。氣象局預計，晚上暴風圈會進入台灣近海，明日上午進入台灣陸地。

氣象局預報員羅雅尹介紹，杜蘇芮颱風眼相當清晰，正逐漸接近呂宋島，之後通過巴士海峽才會逐漸減弱，預估杜蘇芮今日朝呂宋島北方接近，周三（26日）、周四（27日）最接近台灣，屆時各縣市會有不同程度風雨的影響。

羅雅尹提醒，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖會有長浪（湧浪）。目前，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪；東南部及恆春半島沿海已觀測到約4米浪高，今晚可能達6米以上浪高。

7月25日，墾丁國家公園管理處關閉園區內沙灘、生態保護區，呼籲民眾不要靠近海岸邊及各沙灘，避免發生危險。（Facebook@墾丁國家公園）

正值暑假旺季，墾丁迎來不少遊客，雖然今日上午仍是陽光普照，但海邊已逐漸出現風浪。因應杜蘇芮海上颱風警報發布，墾丁國家公園管理處已關閉園區海岸線各沙灘、陸域部分南仁山及龍坑等生態保護區停止入園，並呼籲民眾不要靠近海岸邊及各沙灘，避免發生危險。