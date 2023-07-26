王毅：「全球南方」國家要攜手努力　為世界和平共同發展擔當盡責

中國中央外辦主任王毅7月25日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）出席第十三次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議，就加強「全球南方」合作提出中方主張。今日（26日），在外交部例行記者會中，外交部發言人回應相關問題。



7月26日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，近期「全球南方」概念持續升溫，成為國際社會熱議話題。我們注意到，王毅主任在出席金磚國家會議期間，就加強全球南方合作提出了中方主張。發言人能否進一步介紹情況？

毛寧表示，「全球南方」是新興市場國家和發展中國家的集合體，王毅主任在南非出席金磚國家安全事務高級代表會議期間，就加強「全球南方」合作提出了4點主張：一是要消除衝突，共建和平；二是要重振活力，共促發展；三是要開放包容，共謀進步；四是要團結一致，共商合作。

王毅強調，獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。「全球南方」國家要攜手努力，為世界和平擔當，為共同發展盡責。中國是「全球南方」的當然成員，永遠是發展中國家大家庭的一員。中方願同廣大新興市場國家和發展中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同構建人類命運共同體。