王毅就加強「全球南方」國家合作提4點主張　反對強權政治

中國中央外辦主任王毅7月25日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）出席金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議期間，就加強「全球南方」（Global South， 又稱「南方國家」或「南方世界」）國家合作提出4點主張。



王毅強調，中國是「全球南方」的當然成員，永遠是發展中國家大家庭的一員，中方願同廣大新興市場國家和發展中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同構建人類命運共同體。

他表示，獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張，作為「全球南方」大家庭成員和負責任的地球村成員，要攜手努力，為世界和平擔當，為共同發展盡責。他就加強「全球南方」國家合作提出4點主張：

第一，要消除衝突，共建和平。倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，尊重各國合理安全關切，推動政治解決熱點問題，構建人類安全共同體。

第二，要重振活力，共促發展。堅持把發展置於國際議程中心位置，進一步凝聚促發展的國際共識，維護發展中國家正當發展權利。重振全球發展夥伴關係，培育全球發展新動能。推動已發展國家切實履行援助承諾，讓發展成果更多惠及各國人民。

第三，要開放包容，共謀進步。弘揚全人類共同價值，倡導尊重文明多樣性，反對意識形態劃線和陣營對抗。支持各國根據自身國情探索發展道路，尊重各國人民選擇的社會制度，加強治國理政交流互鑒，共同為人類進步作出貢獻。

第四，要團結一致，共商合作。倡導共商共建共享原則，反對霸權主義和強權政治，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。在新一輪全球治理體系變革中擴大「全球南方」國家的話語權和代表性，維護好共同利益。