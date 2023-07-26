中國第13次北冰洋科學考察隊穿越北極圈　即將開展大洋科考作業

央視報道，根據「雪龍2」號極地科考破冰船駕駛臺廣播，北京時間7月24日16時34分，中國第13次北冰洋科學考察隊穿越北極圈，進入北極海域航行，即將開展大洋科考作業。



7月12日，中國第13次北冰洋科學考察隊搭乘「雪龍2」號從上海出發，前往北冰洋執行科學考察任務。過去12天裏，「雪龍2」號經東海、日本海、鄂霍次克海、白令海等海域一路北上，穿越白令海峽，順利抵達北極圈。

進入北極圈後，考察隊將繼續向著預定作業地點航行。根據日程安排，「雪龍2」號預計將於26日航行至楚科奇海盆，考察隊將正式開展大洋科考作業。

「雪龍2」號是中國繼「向陽紅10」號、「極地」號和「雪龍」號之後的第4艘極地科考船，也是中國第一艘自主建造的極地科考破冰船，全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船。船長122.5米，寬22.32米，吃水7.85米，排水量13996噸，航速12至15節。

2018年9月10日下午，「雪龍2」號在上海下水。（視覺中國）

「雪龍2」可搭載科考人員和船員共90人，續航力為2萬海里，自持力在額定人員編制情況下可達60天。其艏向能在覆蓋有0.2米厚積雪的1.5米厚冰層上以2至3節的速度連續破冰航行，艉部破冰可突破極區20米厚的當年冰冰脊，並可實現極區原地360°自由轉動，能全球無限航區航行。

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該船裝備有國際先進的海洋調查和觀測設備，能實現科考系統的高度集成和自洽。該船還是一艘智能化船舶，能實現船舶和科考的智能化運行和輔助決策，並搭載一架萊奧納多AW169型直升機，具備出色的應急及保障支撐能力。