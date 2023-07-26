台媒：新任中國駐美大使謝鋒不慎摔傷　缺席建軍節活動

據台媒中央社及北美中文媒體《世界日報》等報道，接替秦剛出任中國駐美大使的謝鋒原本預計出席當地時間25日（周二）晚上在中國駐美大使館舉行的解放軍建軍節活動，卻因受傷缺席，未能公開露面。



中國駐美大使館網站也沒有提及謝鋒出席活動，僅提及公使徐學淵、公使井泉、國防武官劉展等出席該活動。



中國駐美國大使謝鋒。（謝鋒Twitter賬號）

中央社報道指，解放軍建軍96周年活動是謝鋒接任中國駐美大使後，第一次在中國駐美大使館舉行的大型公開活動。據中國駐美大使館透露，謝鋒上周前往科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，不慎摔傷，被迫缺席當晚的活動。

中央社報道指，活動改由中國駐美大使館國防武官劉展主持。儘管中美軍事溝通管道尚未重啟，但仍有美國國防部官員低調出席活動。

《世界日報》則報道指，謝鋒5月23日抵美履新，7月25日這場招待會原是他上任後首次公開活動，但據中國駐美大使館官員稱，謝鋒日前在騎車時摔傷手臂，因此無法到場。

據中國駐美大使館網站通報，公使徐學淵、公使井泉等出席該活動，國防武官劉展出席並發表講話。此外美軍方官員和其他來賓，各界友好人士，各國駐美國使團以及部分華人華僑和中國駐美機構代表300餘人也出席該活動。

劉展表示，中國始終不渝奉行防禦性國防政策。中國的國防建設和發展，始終著眼於滿足自身安全的正當需要，始終代表著世界和平力量的增長。中國軍隊積極履行國際責任和義務，為構建人類命運共同體貢獻力量。

劉展又強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。台灣是中國的台灣。中國必須統一，也必將統一。我們將堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。如果任何人膽敢將台灣從中國分離出去，中國軍隊將毫不遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。