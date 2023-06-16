拿共產黨批民進黨　馬英九的兩岸格局可以更大更開闊

馬英九訪陸祭祖行餘波盪漾。馬英九基金會有意邀請包括北京大學、清華大學等五所大學50位大陸學生於7月中旬赴台交流訪問，卻遭台方陸委會「冷處理」，私下建議基金會不要送件，稱「不會過」。國台辦對此亦有回應，呼籲民進黨「不要害怕兩岸青年交流交往，不要讓同學失望、心寒」。



最新的進度是，馬英九基金會已於6月14日向台教育部、陸委會與內政部等相關部門正式送件，強調全力配合相關法規，呼籲台政府儘速同意。

「陸委會越來越像共產黨？」

兩岸青年交流本是美事一樁，在2016年民進黨執政以前更是兩岸的「常態」，後因兩岸關係急轉直下，反而成為了需要重新打開的關卡。事實上，陸生赴台交換生中斷三年後，已於今（2023）年2月低調重啟，據了解目前約有近300名陸生入境台灣。至於馬英九基金會邀請陸生訪台，在台灣則涉及藍綠鬥爭，網路側翼老調重彈，將之批評為「統戰樣板」云云，格外受到外界重視。

台灣前總統馬英九4月7日結束訪陸祭祖行，返抵桃園機場發表講話，他說「九二共識又活過來了」。（張鈞凱攝）

其中衍生出了「案外案」。當台灣傳媒詢問馬英九外界質疑的聲音時，他回應道「我們刻意去邀請這種人？」並表示第一次聽到這種說法，批評「為什麼陸委會越來越像共產黨？」

馬英九簡單的一句「為什麼陸委會越來越像共產黨」，藴含多重政治涵義。他的原意主要是表達納悶，陸生訪台一案依台灣法定程序送件申請，不解陸委會何以冷淡以對，甚至遭遇文件卡關等情事，網路上還出現各種不利於此的流言蜚語。兩岸正常的和平交流，就算兩岸政治緊張，但一向受台灣民意支持，因此馬英九的納悶並非無理，或許也代表了多數台灣人的心聲。例如有台灣學者投書《中國時報》，質問「邀陸生訪台，陸委會怕什麼？」

認識共產黨需要「轉型正義」

不過馬英九用「共產黨」來批評民進黨政府的陸委會，頗有值得商榷之處。要知道他在此處是批評的語氣，因此顯然是把「共產黨」作為負面貶抑的象徵，暗諷民進黨在此事「專制獨裁」、「霸道無理」。早在2012年馬英九總統第二任期之初，他為了強調「民主」是台灣的「隱性安全網」，也曾諷刺大陸的政治制度是「砍人頭」，對比於台灣民主「數人頭」。由此，馬英九如何理解和評價「共產黨」，眾人便了然於胸。

馬英九拿「共產黨」罵民進黨，在台灣網路輿論場是有跡可循的。台灣各種「親藍」的網路社群，早已流行有「綠共」一詞，意即「民進黨就像共產黨一樣（糟糕）」，或者是指「共產黨已經夠壞了，民進黨比它更壞」。換言之，對受「反共」意識形態教育洗禮的藍營群眾而言，儘管高舉「兩岸和平」大旗，但「共產黨」卻依然是具有「比較級」意味的負面形容詞。

戒嚴時期的台灣，處處提防共產黨的滲透，要求民眾必須檢舉匪諜，知情不報者亦會受到嚴厲的處分。（資料圖片）

回顧歷史脈絡，早先在台灣「白色恐怖」年代，「共產黨」三個字在台灣民間「非同小可」，輕則用來謾罵對方，重則甚至可以羅織罪名，令對方成為一位遭刑囚的「紅帽子」政治犯。台灣解嚴以後，雖然不再有「政治犯」，兩岸也比過往更為交流開放，但思想上的「反共」審查卻早已內化人心，無所不在。「共產黨」等於「壞人」的形象，並未隨着時代變遷而消失，也說明了兩岸關係更加需要「轉型正義」，回到常軌以健康的心態看待彼此。

兩岸需要減少隔閡與真誠交流

馬英九在今年清明時節，率領台灣學生打破兩岸冰凍局面，赴大陸祭祖訪問，在大陸多次自稱「中國人」，又在大學座談會上拿《中華民國憲法》大談兩岸「一國兩區」定位，返台後更是雀躍地宣稱「九二共識活過來了」。以中美博弈美國挾「台灣牌」挑動台海情勢的危機來看，馬英九此行確實功不可沒，令兩岸社會重新看到彼此温暖的一面，以及交流的空間與重要性。

不由得令人想起馬英九在湖南大學座談會上，曾舉法國小說家阿爾封斯·都德（Alphonse Daudet）著名的作品《最後一課》為例，指不同文不同種的法國與德國「百年世仇」，後來兩國合作成為歐盟主要力量，這麼困難的事情都做得到，更何況台海兩岸同文同種，雙方也都屬「一中」憲法，更應該能減少不必要的隔閡，做到真誠的交流。

馬英九4月2日在湖南大學表示，兩岸都把台灣、大陸歸屬一中，未來年輕人要延續促進兩岸真誠交流。（馬英九辦公室提供）

儘管外界有人認為馬英九以法德比喻兩岸並不得當，但無論如何，他的結論是對的。在兩岸惡意螺旋高漲的今天，確實需要「減少不必要的隔閡」與「真誠的交流」。但問題在於，具體要如何做到？曾經作為台灣領導人的馬英九，自己又要如何以身作則，起到示範的作用？

中西發展道路良寙靠事實說話

今日兩岸問題的難解之處，不僅在於台灣民進黨一面倒「親美」，以及拒絕接受「九二共識」，還包括了民間社會尤其是青年群體，多年來接受「去中國化」教育，不但對中華民族的歷史與文化失去認同，更以美國為代表的西方制度作為高階的「文明」圭臬，而視中國大陸的制度是「落後」、「不文明」的。因此，台灣綠營名嘴稱「大陸高鐵沒有靠背」，雖然是笑話，卻在台灣擁有着不小的市場。

「鞋子合不合腳，自己穿着才知道」。政治制度之所以有文明先進落後之分，本身就是西方霸權話語權建構出來的認知，作為合理化干涉他國內政的行為藉口。當世界格局發生翻天覆地的改變，中國崛起與美國衰落，全球多元多極體系於焉成形，既然人人生而平等，那麼不同的國家和制度之間也應該是平等的。

馬英九到訪大陸展開祭祖交流之旅，並在3月31日下午搭乘高鐵自湖北武漢前往湖南長沙。國台辦主任宋濤一起陪同搭車，兩人一路上談笑風生。（馬英九辦公室提供）

更別說中國共產黨執政下的中國，歷經改革開放，政治形態也在變化，今天可以看到社會主義底色之上，中華傳統文化的復歸與結合。用中共官方的語言來說，叫做「馬克思主義中國化時代化新境界」，或者更為簡單直白地理解為「中國式現代化」。台灣可以對此抱持懷疑、待驗證的心態，馬英九也可以其熟悉的西方政治運作體制加以質疑，但不能忘記的是，今天在台灣被執政者拋棄的歷史文化根基，事實上反而在大陸被視為寶藏珍視着；此外，西方資本主義民主的失能與失靈，同樣也可作為中國發展道路的對照組，不需要為誰辯護，凡事以事實說話。

馬英九的兩岸格局可以更開闊

馬英九自許為兩岸和平的橋樑，其勇氣與行動力令人佩服。但和平不是口號，也不會天上掉下來，台灣青年學子看到中國大陸光鮮亮麗的硬體建設和發展，乘坐速度高達350公里的高鐵，固然多少可以改變對大陸的看法，但這些都是表面的認識，遠遠不夠。

台灣要改變對大陸的認識，需要更多具有歷史脈絡的深層認知，包括兩岸的現代化之路何以走到今天，大陸的體制運作背後有何邏輯性等等。大陸認知的改觀，對台灣來說，相當程度上也等於是對國際格局與秩序的改觀，真正地擺脱被政客盲目根植於心的冷戰思維。

台灣藍營群眾慣用的「綠共」一詞，或者拿「共產黨」作為批評指責的用詞，其實都體現了台灣社會在政治意識形態的偏執，更是偏離事實基礎與不合時宜。馬英九曾經締造了八年的兩岸和平發展時代，在台灣何去何從的統獨思考問題上，他的格局應該可以更大更開闊才是。