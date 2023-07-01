回歸26周年　民進黨：香港從東方之珠淪為「噩夢之島」

今日（1日）是香港回歸中國26周年，在台灣，執政民進黨表示，中共3年前在香港實施港區國安法，是公然毀棄對港承諾，並沒收港人民主選舉，讓香港從「東方之珠」淪為「噩夢之島」。



民進黨透過新聞稿表示，中共不僅公然毀棄《中英聯合聲明》與「一國兩制，五十年不變」的對港承諾，並藉由「六四禁集會、七一禁遊行」，沒收港人的民主選舉，大肆逮捕民主人士，讓香港從「東方之珠」淪為國際憂慮、外資逃離、港人恐懼的「噩夢之島」。而新修訂的《反間諜法》，將帶給香港更深的恐懼與壓迫。

慶回歸酒會現場。（林靄怡攝）

民進黨表示，現今香港「六四禁集會、七一禁遊行」，不僅讓世人再次看清極權政府所謂承諾毫無誠信，更凸顯中共當局的治理思維，與當今普世價值完全背道而馳。《反間諜法》修訂擴大入罪的生效日，不僅外國人在中港的人身安全充滿憂慮，近期報道指有「台灣人黑名單」，更讓台灣人在與港交流中平添風險；中共的作為並不會增加人民或國際社會對其認同，持續與世界民主的潮流逆向而行，只會讓中共自己拉近「與惡的距離」。

民進黨最後呼籲中共與港府應迷途知返，停止對港人進行的威權壓迫，恢復履行《中英聯合聲明》的承諾，還香港人高度自治以及民主自由的法制社會。民進黨將持續結合國際社會，譴責中共的獨裁濫權行為，永遠站在民主自由的一方，與香港站在一起，捍衛追求民主自由的決心，且會更堅定守護民主自由的台灣。