颱風杜蘇芮｜料今早福建沿海登陸　高雄數萬戶停電

颱風杜蘇芮逼近福建，預料28日早上在福建東山和莆田一帶沿海登陸，中國氣象局啟動一級應急響應。隨著颱風逐漸逼近，各地提前部署及應對。另外，台灣受杜蘇芮影響，高雄27日深夜風勢強勁，多處出現路樹傾倒、招牌跌落、停電等情形。據台電統計，高雄有數萬戶停電，目前已派員搶修。



福建昨日已將防颱風應急響應升為一級。目前，關閉了617個景區景點和5836個施工工地，沿海港口186家企業停止作業。漳州、廈門、泉州實行停工、停產、停課、休市。各地各部門積極做好應急預案和防範。福建漳州巿的漁船全部回港避風，超過4000名漁排作業人員撤離上岸。

廣東潮州全市中小學已全部停課，城鄉公共交通停運，各類公共文化體育場館暫停對外開放，並對居住在危險區域的居民進行轉移安置。目前，全市已開放1020處應急避難場所。

浙江台州22條客渡運航線中的20條沿海航線已全部停航，2條內河客渡運航線將視風力情況決定是否停航。

交通運輸部將防禦響應提升至Ⅱ級，在福建、廣東、浙江等沿海海域部署18艘專業救助船、12架專業救助直升機，確保能夠快速反應、有效救助。

鐵路方面，27日、28日，中國鐵路南昌局管內累計停運旅客列車641列。 27日至30日，廣州局開往汕頭、梅州、廈門、上海等方向停運608列旅客列車。