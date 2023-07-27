颱風杜蘇芮｜料明日登陸閩粵沿海　省氣象台：福建將正面受襲

超強颱風杜蘇芮昨日（26日）凌晨在菲律賓北部登陸，引發災情。杜蘇芮今（27日）晨5時位於台灣鵝鑾鼻南偏西方約220公里的海面上，中央氣象台繼續發布颱風紅色預警，料杜蘇芮將向西北方向移動，明日（28日）在福建晉江到閩粵交界沿海登陸。



中央氣象台預計，杜蘇芮將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度將有所增強，然後逐漸向福建福清到廣東惠來一帶沿海靠近，並於明日早晨到上午在上述沿海地區登陸，最大可能在福建晉江到閩粵交界沿海登陸。

福建東部、浙江東部等地有大到暴雨，浙江東部沿海等地的部分地區有大暴雨。中央氣象台今早6時繼續發布暴雨黃色預警。

福建省氣象台消息，杜蘇芮將正面襲擊福建，省氣象台今早9時將颱風預警和暴雨預警提升為Ⅰ級。廈門市區內的文化場所閉館、景區臨時關閉，集體活動、線下培訓一律暫停，廈金航線停航、公交線路臨時調整。

廈門海事局轄區海上客運航線已全面停航，遊艇、帆船等海上休閒旅遊活動全部停止，廈金航線、廈鼓航線、海上游航線、廈漳航線、廈鼓遊客航線客船昨日已分赴避風。

廈門及廈門北火車站部分列車停運。目前，從廈門至香港、北京、上海、廣州、深圳、東莞、福州、泉州、貴陽、昆明、長沙、梅州、重慶、成都、西安、鄭州、南寧、南昌、贛州、青島等多趟列車班次停運。

杜蘇芮來襲前，全國多支擁有專業能力的救援隊伍紛紛奔赴廈門，提前準備及制定救援行動方案。目前，已有275名來自廈門、成都、安徽、江西等地的曙光救援隊（民間救援）隊員在廈門集合，並已準備車輛，船艇和其他救援裝備。

廈門湖里區人民政府防汛抗旱指揮部發布靜默通告，今日下午3時起，廈門市將被7級風圈全面覆蓋，今日起將有高危險等級的大風災害及暴雨災害。

從今晚8時起，轄區所有市民居民居家避風，做到「人不出門、車不上路」；酒店、 民宿經營者要督促住客今日下午3時前回酒店，颱風過境期間嚴禁外出。快遞從業者暫停配送工作。

市民做好準備迎接颱風

2016年，超強颱風莫蘭蒂登陸福建廈門，並影響上海、江蘇、浙江、江西等四省市，共248萬人受災，造成29死、15人失蹤。廈門市各區大規模停電，大量樹木倒塌，泉州市永春縣的福建省重點保護文物東關橋遭洪水沖毀。

從路徑和影響來看，杜蘇芮都與莫蘭蒂非常相近，中央氣象台更預計杜蘇芮最大可能在福建晉江到閩粵交界沿海登陸。不少經歷過莫蘭蒂威力的廈門人，近兩日已提前到超市囤水囤貨。

《九派新聞》報道，晉江市民吳先生介紹，當地風力愈來愈大，睡覺時都能聽見風聲，但仍未開始下雨；他又稱自己並不恐慌，但朋友害怕颱風，已經將車輛停到安全地段，並準備了行動電源（俗稱尿袋、充電寶）。

多位廈門市民透露，近兩日有很多人到便利店和超市購買飲用水，線上訂單派送時間久、有斷貨情況。

市民花女士稱，其朋友囤了10桶水，也購入麵包、即食麵和自熱鍋等食品；超市人多，貨架被清掃一空。她憶述當年莫蘭蒂登陸的情形仍心有餘悸，「過去有一年颱風造成的後果挺嚴重的，停水停電的時間比較長」。

市民李先生則表示自己沒有很大恐慌，都是正常生活的狀態，但小區、街道、物業、保險公司都發信息提醒注意颱風，「保險公司每天都發提醒信息，他們可能在研究怎樣才能少賠點錢」。