颱風杜蘇芮｜9時55分登陸福建沿海　閩浙一帶風雨強　防17級陣風

7月28日9時55分前後，今年第5號颱風「杜蘇芮」攜狂風暴雨以強颱風級別登陸福建晉江沿海，成為今年來登陸中國的最強颱風，也是有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風。



根據中央氣象台觀測，「杜蘇芮」登陸後將繼續北上，其殘餘環流甚至會影響到華北、東北等地，10餘省份將現暴雨，浙江、福建等局地甚至有特大暴雨，需警惕破壞性風雨致災。



為防禦「杜蘇芮」，中國氣象局已啟動最高等級的一級應急回應，福建省氣象局也已啟動重大氣象災害（颱風）一級應急響應和重大氣象災害（暴雨）一級應急響應。

據了解，「杜蘇芮」是少見的繞過台灣島、直接登陸福建的「一手」颱風。它維持超強颱風強度超70小時，今天登陸前雖然有所減弱，但登陸強度仍僅次於2016年的14號颱風「莫蘭蒂」，成為有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風，與1980年第15號颱風並列。

福建網民分享杜蘇芮登陸情況：

據中國天氣網首席氣象分析師胡嘯介紹，「杜蘇芮」登陸後強度將迅速減弱，29日上午開始，風的影響就會明顯減弱，但隨著颱風減弱後的低壓或殘留雲系北上，還可能在華北一帶滯留，預計對中國降雨的影響將會持續到8月2日前後。

福建廈門、漳州、泉州和廣東汕頭等地均已實行停工（業）、停產、停課、休市等措施。受颱風影響，福建海陸空交通全面受阻。福建沿海多條客運營業線部分旅客列車停運，其中27日20時至28日23時全部線路旅客列車停運。

此外，福州國際機場已取消27日進出福州地區的50餘個航班。福建沿海183艘船全部停航，廈（門）金（門）、泉（州）金（門）、黃（岐）馬（祖）、「兩馬」馬尾—馬祖等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。

受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，花蓮縣富里鄉崙天大橋便道26日遭暴漲溪流淹沒。（中時新聞網）

根據中央氣象台，巴士海峽、南海東部和南部、台灣以東洋面、台灣海峽、東海大部，台灣島及其沿海、福建及其沿海、浙江及其沿海、江西東部、江蘇沿海、上海及其沿海、廣東東部沿海28日將有5~7級風、陣風8~9級，其中南海東北部偏東海域、台灣海峽、福建南部的部分地區及沿海、台灣島西部沿海風力可達8~12級、陣風13~15級，杜蘇芮中心經過的附近海域風力可達13~16級，陣風17級及以上。

在降水方面，江蘇南部、安徽南部、浙江、福建、江西東部、台灣島西南部等地的部分地區28日有大到暴雨，其中，浙江北部和東部、福建東部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250~280毫米）。

氣象專家提醒，颱風杜蘇芮登陸在即，公眾需做好防颱風和防汛措施，在家靜待颱風影響結束。