秦剛被免職　外交部官網訊息被刪後重新上架

十四屆全國人大常委會第四次會議周二（25日）在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，秦剛也就此成為任期最短的外長。隨後，外交部官網連夜清除有關秦剛的內容，不過，周五（28日）早上相關文章又重新上架。



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外交部官網中，「外交部長」一欄目前仍顯示「信息更新中......」；「外交動態」一欄中的「領導人活動」中則可重新看到有關秦剛的文章，最新一則為6月25日發表的秦剛會見越南外長裴青山。

此外，秦剛會見俄羅斯副外長魯登科、秦剛會見斯里蘭卡外長薩布里、秦剛向「中國—東盟關係雅加達論壇：紀念中國加入《東南亞友好合作條約》20周年」致賀信、秦剛會見巴基斯坦參謀長聯席會議主席薩希爾、秦剛同德國外長貝爾伯克通電話、秦剛同美國國務卿布林肯舉行會談等文章亦均重新上架。

至於外交部為何重新上架有關秦剛的文章，電子報「外國人看中國」（Sinocism）作者Bill Bishop在Twitter分析指，「大概有人意識到清空自家外長所有訊息在國內外都顏面無光？」

秦剛最後一次公開露面是6月25日，此後取消諸多原定行程，包括和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的會面。雖然秦剛已被免去外長職務，但仍舊保有國務委員的身份。