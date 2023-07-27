秦剛被罷免的影響有多大？他的問題也許比想像中嚴重

已經一個月未露面的秦剛，7月25日被免去中國外交部長職務，但仍保留國務委員職務。外交部長是在一線負責外交的主管官員，非常忙碌，經常活躍於國際舞台。相對而言，政治級別更高的國務委員，則不必經常在外交一線忙碌。目前，秦剛被免去外長職務卻保留國務委員職務，大概說明他的問題尚未有最終官方結論。



圖為秦剛3月7日在兩會記者會回答記者問題。（Reuters）

不過，7月25日秦剛被免外長職務後中國外交部官網連夜刪除他的訊息，甚至在「歷任外交部長」那一欄都未見他的訊息，着實讓人感到詭異。通常情況下，如果一個官員只是正常被免或因身體健康原因不能履職，論理不至於把他的過往訊息全部刪除。

中國外交部官網的詭異操作似乎反映出秦剛的問題會比不少人的想象更為嚴重，也許不止是7月11日中國外交部發言人說的「健康原因」那麼簡單，或者說已經嚴重到不能擔任外長、連正常任職訊息都不能在外交部官網保留的地步。

在外交部官網若搜索秦剛的名字，顯示未能搜到與秦剛相關的數據：

秦剛被免後，重回一線擔任外交部長的王毅，大概率是過渡性安排，是臨時出來鎮住場面，待局面穩定，有合適人選之後，應該不會再兼任外長。之所以這樣說，一方面是因為王毅已經年近70歲，長時間在外交一線忙碌會過於辛苦，通常外長都會選擇相對年富力強的人擔任，另一方面是因為擔任過十年外長的王毅，已經升任中共中央政治局委員和中央外事工作委員會辦公室主任，有更為重要的工作。

圖為王毅7月13日出席東南亞國家聯盟 (ASEAN) 外長會議期間，與美國國務卿布林肯舉行雙邊會晤。（Reuters）

那麼，秦剛被免外長會造成多大現實影響？

從直接層面來說，秦剛被免外長的影響相對較小。這是因為秦剛擔任外長的時間非常短暫，通常不至於能那麼快產生較大實際影響。秦剛從2022年12月30日升任外長，到2023年6月25日開始從公共場所消失，再到7月25日被免，他擔任外長的時間只有半年多，能對外交系統的人事、工作、政策產生的影響相對有限。

2021年10月8日，秦剛在華盛頓接受鳳凰衛視記者專訪，就美國中情局近期涉華動向做出回應。（中國駐美國大使館）

從間接層面來說，秦剛被免外長的影響相對較大。這裏至少包括兩處影響，一是他長時間從公共場所離奇消失，持續缺席多個本該由他參加的重要外交場合，直到被突然免職，外交部自始至終都未正面回應和解釋原因。這對於一個多年以來都在倡導政務公開的國家來說，難以自圓其說，會讓外界對中國政治的透明度產生疑慮，進而讓海內外流行的對中國意識形態化認知的聲音更為盛行。

二是秦剛的仕途有如過山車一樣大起大落，短時間內快速被重用，從副部級的駐美大使到副國家級的國務委員，只用一年多時間，但更離奇的是，坐擁最年輕的「黨和國家領導人」頭銜僅三個多月時間，便突然從公共場合消失，乃至被免外長職務，連過往任職訊息都被外交部官網連夜全部刪除。這難以避免會讓外界不少人對中國人事任用制度產生憂慮。

當然，目前來看，中國政府正在試圖消除負面影響，秦剛事件有可能只是個案。對於中國來說，應該吸取今次事件的教訓，在提升政治透明度、與外界溝通、優化人事任用制度等方面查缺補漏，以更好展現一個已經改革開放45年的崛起大國的公共形象。而這也是國家治理現代化的應有之義。