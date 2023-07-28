響應融合發展示範　福建拆分台港澳辦、恢復單設省台辦

福建省近日做出組織架構調整，將原本合併的「福建省台港澳辦」拆開，重新分出「福建省台辦」，並安排一位專長網絡新媒體的共青團幹部，擔任省台辦副主任。據悉，福建省府此舉是為展現，以回應中央加強涉台融合的指令政策。



不久前的6月，全國政協主席王滬寧才在廈門的海峽論壇上宣布，中共中央、國務院將制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（下稱《意見》），明確將福建定位為兩岸融合發展示範區。

據台媒報道了解，福建省為展現重視，今決定將省台港澳辦拆分，讓台辦恢復單獨設立。目前在福建省台辦官網上方的機構名稱，已調整為「中共福建省委台灣工作辦公室」、「福建省人民政府台灣事務辦公室」。原本的福建省台港澳辦在組建4年8個月後，劃下句點。

2019年3月，習近平在一場會上指出，兩岸要應通盡通，努力把福建省建設成台胞台企登陸的第一家園。（新華社）

回顧2018年3月中共推出機構改革方案後，山東和寧夏率先一步組建「山東省委台港澳辦」、「寧夏回族自治區黨委港澳台工作辦公室」；2018年11月，福建省也宣布組建「福建省人民政府台港澳事務辦公室」，當時被視為整併的指標。

不過根據現場情況，在福建省台辦的辦公室大樓外，目前尚未更換新牌匾，福建省轄下的廈門、福州、泉州等區市的台港澳辦，是否要跟進調整，也在研議中。至於福建省的港澳事務，在2018年機構改革之前歸屬在省外事辦統轄，現在要是否回歸到省外事辦仍未能定。

在相關人事方面，曾任廈門市副市長、現任福建省委台辦主任林文生職務未見變動。值得一提的是福建省5月發布的一項人事消息，「陳志勇兼任福建省人民政府台港澳事務辦公室副主任」，陳志勇原為福建技術師範學院副院長，研究專長為網絡新媒體與思想政治教育，年僅45歲，身兼共青團福建省委副書記。這項人事安排，頗符合當前北京對台重視青年的思路。近日林文生和陳志勇出席公開活動的職銜，已使用新的機構名稱。