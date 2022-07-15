國民黨行禮海峽論壇：裝的舊酒還是新酒？真酒還是假酒？

國民黨副主席夏立言7月13日以預錄形式參與海峽論壇，提出兩岸關係的三點呼籲，包括延續兩岸既有協議、降低交流成本和追求和平。針對外界質疑國民黨所持九二共識立場與定義是否動搖，夏立言矢言國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、黨綱規定，延續過去8年期間的基本方針，在「九二共識」務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持「反對台獨」、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

面對近年兩岸關係漸趨緊張，夏立言在致詞中提出三點呼籲：一是兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護，特別點名期望《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》和《兩岸投資保障和促進協議》機制和精神能夠運作與落實。二是要儘量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本，寄語改善兩岸航點有限情況，以加大兩岸民間交流意願與力度，促成人心交流。最後則是追求和平，包括努力促進有利於兩岸和平的外在環境，「不只對台灣和大陸都有利，同時也符合世界上所有關切台海局勢各方的期盼，值得兩岸共同來堅持和維護」。

海峽青年論壇於7月11日至12日在福建廈門舉辦。圖為12日，台灣青年在海峽青年論壇上演唱歌曲。（新華社）

然而，對照國民黨在夏立言致詞後給出的新聞稿，於文末增添了幾點不在夏立言視頻發言中的「強調」，頗富饒趣。除了強調將「守護中華民國民主自由生活方式」外，該新聞稿另點名蔡英文過去在任職台灣陸委會主委期間，也曾以台灣官方立場表述過「一中各表的九二共識」，如今卻唱和中共單方說法，以大陸觀點詮釋「九二共識」，讓人不解。國民黨以新聞稿形式呼籲，指「民進黨不要無力與對岸溝通談判還阻礙民間交流，不要亂貼解決問題者政治標籤，不要閉關兩岸交流管道，傷害台灣人民權益」。

照理說，國民黨應邀出席海峽論壇，當是按表操課，就算沒有締造兩岸關係突破性作為，參與本身也滿足國共兩造善意交流的形式。然而，在國民黨自前黨主席江啟臣任內開興檢討九二共識之議，到現任黨主席朱立倫上月訪美期間，出人意表喊出「九二共識是沒有共識的共識」，國共關係會否因國民黨有意無意質變對九二共識的理解而損傷，成為此屆各界關注國民黨參與海峽論壇的焦點。

中共舉辦的第14屆海峽論壇登場，國民黨副主席夏立言以預錄形式參與海峽論壇。（資料照片）

就夏立言藉由致詞場合，再度將九二共識拉回國共關係視野，並重申九二共識做為兩岸交往對話務實基礎不變而言，國民黨回應外界九二共識「新瓶新酒」之變，至少維持在瓶身表面依舊貼着九二共識標籤的樣貌。

但是從兩岸與台灣內部政治現實，以及國民黨新祭民共合唱九二共識「新解」的來看，國民黨迄今仍擺脱不了想要左右逢源，卻還是掉進裏外不是人的處境。

首先，雖然夏立言在海峽青年論壇中規中矩提出三點呼籲，並重新把九二共識撿了回來，但國民黨在歷經江啟臣與朱立倫兩任黨主席的「美圖修修」下，如今「濾鏡化」的九二共識，遠觀乍似故人，近玩卻予人不知何許人也的不確定感。國民黨人如今再稱九二共識，企圖尋回遺失的美好，在國共政治互信的號召上，不免落入再而衰、三而竭，難就此消弭質疑論者雜音——這貼着九二共識標籤的瓶內，裝的到底是什麼酒？是舊酒還是新酒？是真酒還是假酒？

除了國民黨在九二共識立場與詮釋精神恍惚外，表現不獨不統的國民黨在兩岸「反獨大使」的人設也陷入了模糊，在光譜上甚至有要被新黨奪去的態勢，惟新黨在台發展疲弱且泡沫，以致「反獨大使」在台灣政黨政治生態裏實質從缺。這亦是夏立言在海峽論壇續唱九二共識，依舊不夠動聽的大背景。

大陸國家主席習近平2019年1月提出探索「一國兩制」台灣方案，引發兩岸輿論熱議。（資料圖片）

最後，國民黨在會後新聞稿新陳蔡英文曾代表台灣政府表述「一中各表的九二共識」，用以突顯蔡英文政府今非昔比，但令人意外的發展是國民黨將民共就九二共識的詮釋捆綁成堆，此舉恐為九二共識的將來埋下新的隱患。

此般說法下，國民黨不只承認了民進黨指控九二共識不當、故而拒絕接受的現狀，致國民黨彼時同北京一同駁斥民進黨惡意曲解九二共識的立場蕩然無存。其次，國民黨「追封」民共在九二共識的合意，直接導致國民黨所持版本的九二共識，將不同於北京版本的九二共識，這無疑使得原先同為國共交往基礎的九二共識，不只在國共內部出現信任問題未能排解，又另再新生兩套版本的雙包案，形同搬石頭砸自己的腳。

整體而言，現國民黨中央一方面急於滿足既「親美」又「和陸」的雙箭頭任務，另一方面又期待與北京保持安全距離，甚至不惜激盪出一些矛盾，以利年底地方選舉選情，求生存與求勝選的慾望滿溢，讓國民黨在九二共識一事上亂了陣腳，進而導致各種說法矛盾、概念衝突的事端，沖刷國共之間與國民黨支持者僅有的信任。舉一個最簡單的立場為例，國民黨新近將民共的九二共識觀送作堆，民進黨認為中共的九二共識是「一個中國的中國是中華人民共和國」，就這一點而言，難道國民黨也認為民進黨是在唱和北京嗎？