李強赴上海考察：講好外企在中國發展故事，吸引外企深耕中國市場

國務院總理李強7月26日至27日在上海市調研自貿試驗區建設時強調，外企與中國發展相互成就，要講好外企在中國發展的故事，吸引更多外企深耕中國市場。



《新華社》報道，李強指出，要深入貫徹中共總書記習近平關於自貿試驗區建設重要指示精神，大力實施自貿試驗區提升戰略，積極開展高水準對外開放新探索，不斷取得新突破、積累新經驗。

李強指出，要積極推進更深層次、更寬領域的對外開放，努力在打造開放型的功能平台、產業生態、營商環境等方面取得更大進展。

2013年09月29日，上海自貿區揭牌成立。（VCG）

李強：資料跨境流動和管理是當前各方都十分關切的問題

李強在上海臨港新片區跨境資料科技有限公司考察時指出，資料跨境流動和管理是當前各方都十分關切的問題，希望企業積極探索，為國家完善相關制度供給積累實踐經驗。

李強在倫茨（上海）傳動系統有限公司和富豪建築設備（中國）有限公司詳細瞭解企業推進智慧製造和再製造等情況，他表示，外企與中國發展相互成就，要講好外企在中國發展的故事，吸引更多外企深耕中國市場。在上海泓明供應鏈有限公司，李強對企業創新供應鏈服務的做法予以肯定，希望監管部門與相關企業協同發力，更好助力產業鏈供應鏈穩定和產業集群發展。

調研中，李強主持召開座談會。（新華社）

李強在調研中主持召開座談會。在聽取商務部和上海、北京、江蘇、浙江、河南、湖北、廣東、陝西相關彙報後，李強指出，建設自貿試驗區是以習近平為核心的中共中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。建設10年來，自貿試驗區發揮了制度創新的「頭雁」效應，打造了開放發展的生動樣板，推動了重大戰略的深入實施，在中國改革開放進程中發揮著重要作用。

李強表示，面向未來，自貿試驗區依然肩負著重大使命，要在新起點上大力實施自貿試驗區提升戰略，形成更多引領性、標誌性制度創新成果，打造更多高能級開放平台，壯大現代產業發展新動能，以高水準開放促改革、促發展。

2013年09月29日，上海自貿區揭牌成立。（VCG）_

他指出，要把「提升」的著力點放在對接高標準國際經貿規則、推進制度型開放上，堅持試點先行，重點在實現貨物貿易更高水準自由便利、引領服務貿易創新發展、深化重點領域改革開放、探索構建跨境資料管理新模式、對接「邊境後」規則等方面積極試點。要堅持上下聯動，加強組織實施，分批有序推進，提高工作穿透力，形成推進自貿試驗區建設強大合力。

李強充分肯定上海經濟社會發展成就，希望相關省市全面貫徹落實中共中央關於經濟工作的決策部署，努力為全國發展大局多作貢獻。