馬英九赴英演說：改變台灣現狀必須是和平民主　否則台人不會接受

前台灣總統馬英九27日於聖母大學倫敦分院，以「台灣應追求和平，避免兩岸戰爭」為題發表演說，稱台灣社會已建立起一套成熟的民主與法治制度，任何人想要改變台灣現狀，手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。



馬英九向現場師生表示，兩岸需要的是和平的手段來維持穩定，並舉3月率領30名台灣學生到中國大陸訪問12天，祭祖兼學術交流，國際輿論認為此行為兩岸交流開啟新的一頁，舒緩了這幾年緊張的兩岸關係；日前也才邀請了37名大陸學生訪問台灣，「兩岸的未來屬於年輕人，當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突」。

馬英九指出，從祭祖的文化連結，以及兩岸的歷史連結，到青年交流的情感連結，他訪問大陸促成了這三種連結，有效降低了兩岸這7年多來的緊張與對立，也讓國際間的朋友注意到，兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的方式。

馬英九強調，在3月底的訪陸行程充分體現一個重點，就是只要真正堅持《中華民國憲法》，兩岸就可以避免戰爭。同時要避免中美走向更激烈對抗，影響整體世界秩序，最好的方式，是美國與西方社會要鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

對於兩岸關係發展現狀，馬英九表明，台灣社會多年來已經建立起一套成熟的民主與法治制度，任何人想要改變台灣現狀，其手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。台灣與中國大陸之間，需要的是和平的手段來維持穩定，「我不認為應該尋求使用戰爭的力量，因為其結果可能是非常難以承受的」。

馬英九主張，從他過去執政的經驗，和平是可能的，因此深切希望明年總統大選，由台灣人民選出的領導人，能夠開創一條尋找和平，避免戰爭的道路，這是全世界此刻格外需要的。