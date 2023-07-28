颱風杜蘇芮已致福建逾72萬人受災　北上後京津等地有極端降雨

颱風「杜蘇芮」今早（28日）9時55分在福建登陸。據福建省人民政府防汛抗旱指揮部消息，截至下午，杜蘇芮已造成該省72.46萬餘人受災。



「杜蘇芮」的登陸為福建多地帶來橫風橫雨，泉州海峽體育館的屋頂更疑似被掀翻：

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當局指，截至14時，杜蘇芮已造成廈門市、漳州市、泉州市等9個設區市84個縣72.46萬餘人受災，緊急轉移安置12.44萬餘人；農作物受災面積262.3公頃，其中絕收面積8.36公頃；直接經濟損失5227萬元人民幣，目前災情正在進一步統計中。全省各級集結救援力量5萬多人，設備3萬多套待命，陸續投入搶險救援。而受颱風影響的重點地區，會根據需要增加救援力量。

杜蘇芮今早在福建泉州晉江沿海登陸，中心附近最大風力15級，為強颱風級，也為1949年以來登陸福建第二強颱風，重創僑鄉泉州。

在晉江沿海，監控畫面顯示狂風呼嘯，風浪高達數米高並撲上堤岸。在泉州中心市區主幹道，大量樹木倒伏路邊，部份甚至連根拔起，路上還散落鐵皮、廣告牌等。

據泉州市消防救援支隊透露，今日0時至10時，支隊共接報79宗防汛抗颱風警情，包括33宗火災，46宗搶險救助，警情主要集中在晉江、石獅、南安等地。

新華社記者在颱風中直播，十分敬業：

據中央氣象台網站消息，受杜蘇芮及其減弱後的環流影響，預計今日下午至8月1日，東部地區將自南向北出現大範圍大到暴雨，其中，福建、浙江、江西北部、安徽南部和東北部、河南北部、山東西部和京津冀等地部分地區有大暴雨，福建東部、河北中南部、北京、天津中西部局地特大暴雨；上述地區部分地區累計降雨量有100至220毫米，福建東部、河北中南部、河南北部、北京、天津等地部分地區250至400毫米，局地可達500毫米；最大小時降雨量30至60毫米，局地可達80毫米以上。

氣象專家提醒，雖然杜蘇芮已登陸福建，強度逐漸減弱，但其影響仍將持續，將給東部地區帶來大範圍強降雨。其中，河北、北京、天津、河南等地降雨有極端性，致災風險高，公眾需加強重視，提高警惕，遠離氣象災害風險較高的地區。

另一方面，下午，廈門、漳州、龍巖發布通知結束「三停一休」，有序恢復正常生產生活秩序。地鐵、巴士、機場陸續恢復。