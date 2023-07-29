王滬寧西藏調研強調：維護祖國統一、加強民族團結

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧於7月25到7月27日在西藏調研時強調，要把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點，紮實做好民族宗教工作，加強民族交往交流交融。



王滬寧說，做好西藏工作，必須堅定不移貫徹新時代黨（中共）的治藏方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，緊扣鑄牢中華民族共同體意識這一主線，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，在建設社會主義現代化新西藏上展現更大作為。

他表示，要把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點，紮實做好民族宗教工作，加強民族交往交流交融。

王滬寧說，要把改善民生、凝聚人心作為經濟社會發展的出發點和落腳點，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，走出符合西藏實際的高質量發展之路。要樹立綠水青山就是金山銀山的理念，打造生態文明建設高地，建設人與自然和諧共生的現代化。

據新華社報道，王滬寧在西藏調研期間，於林芝到米林市西嘎門巴村、雅尼國家濕地公園、巴宜區嘎拉村等，了解民族團結進步創建、興邊富民、鄉村振興、生態保護工作，並考察川藏鐵路等重大項目規劃建設情況；在拉薩，到布達拉宮、大昭寺、八廓街、魯固社區等，調研民族、宗教、社會治理等工作展開情況。

王滬寧還看望了83歲全國政協副主席、西藏自治區政協主席帕巴拉·格列朗傑，以及在拉薩的全國政協委員、自治區政協機關和統戰部幹部。中共政治局委員、中央統戰部長石泰峰一同調研。