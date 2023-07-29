港人進藏再多選擇！4小時直達｢東方瑞士｣　深圳開通直飛林芝航班

地處雅魯藏布江中下游的西藏林芝，有「西藏江南」、「東方瑞士」的美譽，當地著名景點包括位列「中國最美十大名山」之首的南迦巴瓦峰、世界最深最長的河流峽谷雅魯藏布大峽谷、嘎拉桃花村。此外，由於海拔較西藏其他地區低，林芝亦成為不少人進藏的第一站。

周三（26日），深圳直飛林芝的直航航班正式首航，兩地通達時間縮短至4小時，即半天內就可實現繁華都市到人間仙境的自如切換。



據「深視新聞」報道，深圳-林芝直飛航線CZ5843航班7月26日正式開通，該航線既是深圳機場迎合暑期出行開通的又一條熱門旅遊航線，也是深圳機場開通的第8個深圳對口幫扶地區通航點。

據了解，該航線每周三班，深圳去程為每周三、五、日直飛；林芝返程為每周二、四、六直飛。

此外，這亦是三年內南方航空在深圳開通的首條進藏直飛航線。由於林芝機場位於雅魯藏布江畔，屬於高原機場，是國內飛機起降和航班正點保障難度最高的機場之一，因此在開航前，航空公司做足了充分的準備。

南航深圳分公司運行安全管理部經理朱東平介紹，進藏航線對飛機的要求非常高，飛機和機組都要具備相應的運營資質，可以在不依賴地面導航台導航設施前提下，安全降落飛機。「經過前期大概一個月的各部門多次協商，包括對風險的評估後，我們完全有能力、有信心對這條航線，安全運行的前提條件滿足。」

林芝有哪些景點？

林芝（藏語：ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར།，藏語拼音：Nyingchi Chongkyêr），藏語意為「太陽寶座」，位於西藏自治區東南部，地處雅魯藏布江中下游。人口21.6萬人，其中藏族佔74%，漢族佔17%，門巴族佔5%，此外還有珞巴族、僜人和其他少數民族。

世界最深最長的河流峽谷雅魯藏布大峽谷——雅魯藏布大峽谷，就位於林芝境內。雅魯藏布大峽谷全長504.6公里，平均深度2268米，是世界第一大峽谷，被譽為「人類最後的秘境」。高峰與深谷咫尺為鄰，近萬米的強烈地形反差，構成了堪稱世界第一的壯麗景觀。

南迦巴瓦峰，海拔7782米。因終年積雪、雲霧繚繞，從不輕易露出真面目而被《中國國家地理》評為「中國最美雪山」。南迦巴瓦的美，不僅僅在岩石酷峻而陡峭，也在相對高度落差產生的遺世獨立中。南迦巴瓦旁正是世界第一深的雅魯藏布大峽谷，使這裏成為世界罕見的嶺谷高差懸殊的高山峽谷地貌。

巴松措被稱為「高原上一顆璀璨的綠寶石」，「措」在藏語中是湖的意思，而「巴松措」意思是「三座岩石山下的碧湖」，除了一汪湖水和湖心島外， 連着巴松措的新措也是近年興起的徒步愛好者寶藏路線，一路上可以欣賞到西藏的精華，雪山湖泊森林草地，盛開的格桑花未經工業化雕琢，每一分都是質樸的美麗。