西藏林芝越野車墮崖四人遇難　逾20人輪流將遺體背上山

西藏林芝有越野車墮崖，四人遇難。當地村民稱，越野車從公路往下滾落近千米，超過20人幫忙將遺體背回路面。



有網民發文稱，在進入西藏林芝市察隅縣察瓦龍鄉甲應村的盤山路上，有越野車墮崖。網傳消息稱，一家四口在車禍中遇難。

有遊客介紹，7月21日，她準備驅車前往甲應村，結果發現甲應村的山門入口處拉了警戒線，「當時聽當地人說是因為有輛車翻了，需要救援和善後，因此封了路」。

進入甲應村的盤山險路。（極目新聞）

村民表示，7月20日下午，一輛奔馳越野車在進入甲應村的盤山險路上翻車，車上4人全部遇難。翌日早上，他在微信群內看到需要救援力量，便趕到事發地幫忙，「車子從公路上往下滾落約1000米，來了20多人幫忙把遺體背上去」。

《極目新聞》報道，7月25日，察瓦龍鄉政府工作人員證實，車禍共四人遇難，但不是網傳的一家四口，而是一家三口加一名同行人員。事發後，鄉政府及當地警方到現場處理，「車翻到山溝裏，遺體很難運上來，最後組織人員將遺體背了上來」。

甲應村位於西藏察隅縣東部，距離縣城220餘公里。當地商戶介紹，從察瓦龍鄉進入甲應村，要途經一段約30公里的盤山險路，該路段約3米寬，路窄臨崖，陡峭難行，但依舊吸引不少遊客打卡遊玩。